Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Порядка 8 тыс. предпринимателей в Алматы не смогли восстановить работу после карантина, сообщает национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«По подсчетам экспертов, порядка 8 тыс. предпринимателей по настоящее время не восстановили свою деятельность из-за карантина», — говорится в сообщении.

Алматинские бизнесмены предложили включить общий классификатор экономической деятельности (ОКЭД) отраслей, продолжающих находиться под запретом, в число наиболее пострадавших отраслей экономики, а также предусмотреть меры государственной поддержки в виде беспроцентного кредита сроком на 12 месяцев для выплаты зарплаты работникам, либо продолжать выплачивать пособие в размере 1 МЗП до полного возобновления работы, а также предусмотреть меры поддержки по осуществлению медицинского страхования работников данных предпринимателей.

«Алматинские бизнесмены пожаловались, что отдельные виды бизнеса все еще остаются под запретом, но в перечне наиболее пострадавших отраслей экономики в период ЧП и карантина они не значатся. Это, к примеру, столовые в школах, боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и другие. ОКЭД указанных видов деятельности не включены в число наиболее пострадавших отраслей экономики (…). Следовательно, данные отрасли экономики не получили льготы от государства в виде освобождения от налогов и социальных платежей на фонд оплаты труда», — сказано в сообщении.

Так, генеральный директор ТОО «Izo-Market KМ» Константин Босиков рассказал, что предприниматели не могут работать, а, значит, выплачивать заработную плату работникам и оплачивать обязательные платежи, в том числе и отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

«В связи с чем, заболевшие работники данных отраслей, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск, не могут получить медицинскую помощь из-за неуплаты взносов в фонд во время приостановления деятельности предприятия. Им предлагают оплачивать все медицинские услуги, но у неработающих людей нет на это средств», — сказал Босиков.