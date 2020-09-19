Казахстан и Россия возобновляют авиасообщение

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Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Казахстан и Россия возобновляют авиасообщение, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением уполномоченных структур двух государств с 21 сентября 2020 года возобновляются авиарейсы между Казахстаном и Россией. Рейсы будут выполняться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и Россией.

«Также российской стороной принято решение о возобновлении международного авиасообщения с Кыргызстаном и Республикой Беларусь», — резюмируется в сообщении.

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