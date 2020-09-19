СК изучит расходование займа ВБ в $67 млн на модернизацию среднего образования Казахстана

Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) проверит расходование займа Всемирного банка (ВБ) в $67 млн на модернизацию среднего образования Казахстана, передает корреспондент агентства.

«СК запланирован государственный аудит эффективности планирования и использования трансфертов общего характера и целевых трансфертов, переданных из республиканского бюджета в регионы, в том числе направленных на антикризисные меры (со сроком завершения – IV квартал текущего года). В связи с чем, средства в объеме Т27,2 млрд будут предметом рассмотрения в рамках данного аудиторского мероприятия. Результаты аудита будут направлены в парламент в составе информации о работе СК, проделанной по итогам IV квартала 2020 года. Дополнительно отмечаем, что аудит использования средств займа ВБ в сумме $67 млн на финансирование проекта «Модернизация среднего образования» будет учтен СК при формировании перечня объектов государственного аудита на 2021 год», — говорится в ответе председателя СК Натальи Годуновой на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, 9 сентября депутат Джамиля Нурманбетова заявила о том, что Т30 млрд потрачены Казахстаном на внедрение системы электронного обучения e-learning безрезультативно. Мажилисвумен Дания Еспаева потребовала проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, также призвать главу МОН Асхата Аймагамбетова к ответу. Депутат Ирина Смирнова в ходе заседания выразила мнение, что онлайн-обучение приводит к маргинализации общества.