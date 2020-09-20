Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ – Балка моста обрушилась на железнодорожные пути в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

«В Нур-Султане на мосту «Горбатый» по шоссе «Алаш» при проведении демонтажных работ обрушилась балка. На месте продолжаются работы по очистке путей, производится демонтаж моста, задержки движения поездов нет, движение машин по мосту перекрыто только в левой части. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в ДЧС в воскресенье.

Как уточняется, в марте проведено визуальное обследование путепровода, объект с выявленными дефектами признан аварийным и было ограничено движение по данному мосту. На основании проведенного обследования технического состояния пролетного строения указанный путепровод был закрыт и одна часть моста перекрыта.