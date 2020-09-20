Алматы. 20 сентября. КазТАГ – «Нездоровой» назвала полиция ситуацию с драгрейсерами в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Как это происходит. Собирается группа из нескольких автомобилистов. Регистрационные номерные знаки их транспортных средств намеренно сняты. Они устраивают гонки, естественно, это – шум, визг, дрифт, и как следствие – грубое нарушение не только ПДД, но и покоя граждан. А самое главное – это реальная угроза безопасности участников дорожного движения. Минувшей ночью в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками специализированного батальона только на одном участке задержаны восемь автомашин без ГРНЗ, два водителя не имели никаких документов, в трех ТС незаконно установлены СГУ, которые в последующем были изъяты. Всего по городу за минувшую ночь без госномеров задержаны более 50 автомашин. Вышеуказанные авто водворены на специализированную штрафную стоянку», – рассказал начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов в воскресенье.

В то же время спикер отметил, что рейды на дорогах города проводятся патрульными полицейскими круглосуточно. Такие антиобщественные проявления будут пресекаться и с привлечением виновных к ответственности.