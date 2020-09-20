Алматы. 20 сентября. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 сентября в 01.14 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 222 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7,7. Магнитуда MPV 3,2. Координаты эпицентра 44.90° с.ш. 78.38° в.д. Глубина 10 км», — говорится в сообщении.

Как отмечается, землетрясение ощущалось (по шкале МSК-64) в Талдыкоргане — 2-3 балла.