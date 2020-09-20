Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ – Теплая погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +8+10.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +12+14.