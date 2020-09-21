1,2 тыс. граждан, в том числе 22 ребенка числятся пропавшими без вести в Казахстане

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане пропавшими без вести числятся 1,2 тыс. граждан, в том числе 22 ребенка, сообщил начальник департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Думан Таев.

«В настоящее время без вести пропавшими числятся 1,2 тыс. человек, из них 22 детей. Чаще всего пропадают мужчины, это связано с их выездом в служебные командировки в другие регионы, на сезонные работы, в различные рейсы – перегон автомашин, перевозка грузов и так далее. Женщины в основном пропадают злоупотребляющие спиртными напитками, и среди подростков – это из неблагополучных семей. Основные причины ухода несовершеннолетних – это неблагополучные семьи, ссора с родителями, нежелание проживать с ними из-за систематического употребления спиртных напитков и они сбегают из дома», — сказал Таев на брифинге в понедельник.

Он отметил, что более чем в 80% случаев местонахождение пропавших удается установить и вернуть граждан домой.