Арестованные в 2018 году по делу о коррупции экс-дипломаты Казахстана остались на свободе

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Арестованные в 2018 году по делу о коррупции бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев и бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев остались на свободе, передает корреспондент агентства.

«Карашеву и Утембаеву назначено два года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до семи лет ограничения или лишения свободы). Нурекенову (бывший заместитель директора хозяйственного управления (ХОЗУ) МИД – КазТАГ) – пять лет, Сакеновой (бывший директор ХОЗУ МИД – КазТАГ), Джумасановой (бывший сотрудник ХОЗУ – КазТАГ) – по два года лишения свободы. Кутдусову (бывший сотрудник частной фирмы) – штраф. Все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе», — сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана в понедельник.

Дело рассматривалось в суде №2 района Байконыр столицы.

«Карашев обвинялся в хищении денежных средств, выделенных на строительство здания посольства, а также предназначенных для уплаты НДС. Также в получении взяток от предпринимателей, легализации денежных средств. Прокурор в ходе процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации, представил новую формулировку обвинения. Такое решение прокурора является для суда обязательным. Судом действия Карашева квалифицированы как злоупотребление полномочиями. Утембаев обвинялся в пособничестве Карашеву. Сакенова – в получении взяток от предпринимателей. Нурекенов, Джумасанова обвинялись: первый – в пособничестве злоупотреблению и в получении взяток, вторая-в пособничестве получению взяток. Руководитель ТОО Кутдусов обвинен в даче взятки», — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, суд учел, что Карашев, Утембаев и Нурекенов впервые привлекаются к ответственности, имеют несовершеннолетних детей.

«Сакенова, Джумасанова и Кутдусов раскаялись в содеянном, явились с повинной, дали подробные признательные показания, у Сакеновой есть ребенок. Карашеву – 55 лет, Утембаеву – 54 года», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 7 июня 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Нур-Султане сообщало о задержании ряда высокопоставленных чиновников МИД в столице. 13 июня в антикоррупционном ведомстве информацию МИА КазТАГ подтвердили официально. 24 августа в «антикоре» заявили, что у Карашева при обыске нашли $1,5 млн.