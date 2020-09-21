Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – На подозреваемых в коррупции в Казахстане начали надевать браслеты слежения, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато использование электронных средств слежения «Браслетов» при избрании в отношении лиц мер пресечения, несвязанных с содержанием под стражей. Так, 17 сентября данная практика впервые применена по решению специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при избрании меры пресечения в виде «домашнего ареста», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как считают в ведомстве, круглосуточный мониторинг и контроль за местонахождением подозреваемых и обвиняемых при помощи новых электронных девайсов позволит оперативно реагировать на факты нарушений подозреваемыми условий мер пресечения и предупредить их попытки скрыться от следствия и суда.

«Применение нововведений корреспондируется с требованиями по гуманизации уголовных наказаний и возможно уже в ближайшем будущем позволит снизить количество лиц, находящихся под стражей и вывести на новый формат работы пенитенциарную систему Казахстана», — сказано в сообщении.

Устройство представляет из себя пассивный радиоэлектронный браслет нательного ношения (устанавливается на ноге подозреваемого (обвиняемого) с встроенной системой контроля от несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

«Попытка его снять или каким-либо образом механически воздействовать на его целостность приведет к оповещению главного диспетчерского пункта и лиц, ответственных за сопровождение уголовного процесса. В случае необходимости верификации подконтрольного лица в системе предусмотрена функция проверки его биометрических данных», — добавили в ведомстве.

Контроль лиц осуществляется посредством главного диспетчерского центра, расположенного в здании центрального аппарата «антикора» с обеспечением доступа территориальных подразделений.

«Администратор системы посредством нажатия на кнопку приведет систему в действие автоматического направления запроса для распознания внешнего описания (facial recognition technology) и голоса объекта, после чего система оповестит заинтересованных лиц. В случае необходимости выезда лица за пределы дозволенного периметра (например, прибытие к органу уголовного преследования), администратором будет определен маршрут следования. Это касается и случаев передвижения объекта и по месту своей непосредственной деятельности», — уточнили в «антикоре».

В комплект оборудования входят защищенная станция (в форме смартфона), электронный браслет, радиомаяки, снабженные акселерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные действия подконтрольного лица.