Более Т1 млрд потеряли казахстанцы на финансовой пирамиде Questra World

Новости 42 0

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более Т1 млрд потеряли казахстанцы, вложившие деньги в финансовую пирамиду Questra World, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз.

«Следственный департамент МВД РК проводит досудебное расследование в отношении ряда граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016 и 2017 годах финансовой пирамиды под названием Questra World, Questra Holding, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Management. От их действий пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба превысила Т1 млрд», — сказал Ораз на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, что из Беларуси в Казахстан экстрадирована одна из создателей финансовой пирамиды.

Похожие материалы:

  1. Застрахованные от COVID-19 казахстанцы получили выплаты в размере Т53 млн
  2. Подозреваемую в создании финансовой пирамиды задержали в Караганде
  3. Более Т81 млрд потратили за январь-июль АП и УДП, а также канцелярии премьера и Елбасы
  4. Более Т344 млрд потратили из госбюджета на создание инфраструктуры всех СЭЗ Казахстана
  5. «Будущее Казахстана в белорусском зеркале». «Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы». «63 млрд тенге на улучшение жизни в селе: эти деньги не помогут». «Недотрансформированные»

Новости партнеров

Загрузка...