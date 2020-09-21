Более Т1 млрд потеряли казахстанцы на финансовой пирамиде Questra World

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более Т1 млрд потеряли казахстанцы, вложившие деньги в финансовую пирамиду Questra World, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз.

«Следственный департамент МВД РК проводит досудебное расследование в отношении ряда граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016 и 2017 годах финансовой пирамиды под названием Questra World, Questra Holding, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Management. От их действий пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба превысила Т1 млрд», — сказал Ораз на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, что из Беларуси в Казахстан экстрадирована одна из создателей финансовой пирамиды.