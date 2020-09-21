«Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет?». «В качестве участника праймериз зарегистрировался лидер Nur Otan, Нурсултан Назарбаев». «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция». «Только треть россиян считают Казахстан близким союзником»

Сетевой Казахстан 21 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: новые органы нужны, чтобы решения не топились, а обсуждались» — В Казахстане появились 10 верховных реформаторов. Cамый главный из них – сам президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Остальные девять – члены Высшего совета по реформам (ВСР). Что и как будет реформировать ВСР – пока неясно, поскольку кроме списка его членов другой информации нет. По мнению известного казахстанского политолога, главного редактора биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияра АШИМБАЕВА в ВСР вошли те люди, которые и должны быть там, правда некоторые из них достойны этой участи с небольшой натяжкой — При этом разработки и рекомендации АСПИР будут рассматриваться и утверждаться Высшим советом по реформам, состав которого, как мы видим, достаточно консервативен: это руководители правительства, администрации президента, Нацбанка, АФН, а также господин Кулибаев, как глава НПП «Атамекен» и одновременно как крупнейший олигарх страны.

DIALOG . KZ . Виктор МАЙЛИН – «Программы для «галочки»: Елбасы решил «встряхнуть» участников праймериз» — В Казахстане полным ходом продолжается очередной этап праймериз Nur Otan – дебаты кандидатов. На этом этапе избиратели из числа членов партии знакомятся с 216 предвыборными программами. Считается, что каждая из этих программ разработана на местах с учетом мнение жителей того или иного региона. Но так ли это в действительности?.. Остается добавить, что в качестве участника праймериз зарегистрировался на днях сам лидер Nur Otan, Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Так что порекомендуем участникам встряхнуться, что ли. У этого избирателя уж точно есть понимание, какой регион какие проблемы должен решать в первую очередь.

CARAVAN . KZ . «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция» — На сегодняшний день в стране существует шесть политических партий — представленные в парламенте «Nur Otan», Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), Демократическая партия «Ак жол», а также партии «Ауыл», «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Каждая из этих партий имеет достаточно долгую и сложную историю, для краткого изложения которой потребуется небольшая монография, — отмечает политолог Данияр АШИМБАЕВ — Да и претенденты на роль «новой оппозиции» довольствуются лишь такими вариантами, как осваивание средств беглых олигархов, выполнение небольших сценариев от власти или просьбами «отдать» им «Ауыл» или «Бiрлiк», чтобы не возиться с созданием собственных структур.

«В шаге от катастрофы: как изменить статус-кво в образовании» — Мы развиваем в детях мышление низкого порядка, а в чиновниках – коллективную безответственность: при каких условиях начнутся реальные улучшения в системе образования? На вопросы ответил педагог, основатель инновационной школы, руководитель аналитического центра “PROBILIM ANALYTICS” Нурмухаммед ДОСЫБАЕВ — Я не считаю, что частая смена министров влияет на курс развития образования страны. Проблема в том, что в руки МОН отдали абсолютно всё: и дошкольное образование, и школы, и колледжи, и университеты, и науку. За пять разных направлений, выработку стратегии, дальнейшую реализацию ответственность несет один человек!

«Требуются дворники и охранники: что ждет казахстанский рынок труда в ближайшее время» — Что ждет казахстанский рынок труда в ближайшее время, на какие секторы стоит переориентироваться экономике, чтобы создать больше рабочих мест, и почему эксперты проявляют сдержанный оптимизм? Обо всем этом говорили участники встречи на тему: “Рынок труда: вызовы в новой реальности”, организованной “Bolashaq Friday Talks”. Президент АО “Центр развития трудовых ресурсов” при минтруда Даулет АРГАНДЫКОВ отметил, что взрывного роста безработицы в период пандемии не было.

EHONEWS . KZ . Нурлан ФАДЕЕВ – «Кто из политических организаций может составить конкуренцию Nur Otan на выборах в Мажилис?» — Если учесть общественную активность сторонников Демократической партии, то у нее есть довольно неплохие шансы для того, чтобы быть зарегистрированной в Казахстане. Однако возможностей для выхода в парламент у нее пока нет. В связи с этим из альтернативных партии власти политических организаций по-прежнему наибольшие шансы на места в нижнюю палату парламента наблюдаются у «Ак жола» и Коммунистической народной партии Казахстана.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «Ловушка из дешевых денег и популизма» — В период кризиса в Казахстане обострились разговоры о кредитной амнистии и бесплатных деньгах всем нуждающимся. Неужели кто-то всерьез думает, что как только плохие заемщики, несмотря на подписанные договоры банковского займа, будут с легкой руки государства освобождены от обязательств ежемесячного погашения кредита, они мгновенно встанут на путь исправления и не потребуют от государства новых «плюшек» и бонусов?! Но как мало было тех или их не было вовсе, кто искренне поблагодарил того же президента за оказанную финансовую помощь. Для сравнения: в большинстве стран дальнего и ближнего зарубежья ни о каких компенсациях в период вынужденного локдауна власти даже не заикались.

FORBES . KZ . «Исполнено на 5%. Почему провалился мясной проект Казахстана» — Черту под провалом амбициозного казахстанского мясного проекта подводит 2020 год. Эксперты считают, что одной из причин неудачи стал тот факт, что отрасль пытались развивать в отрыве от вопросов переработки и сбыта – государство вливало сотни миллиардов в производство сырья, но не заботилось о поддержке мясокомбинатов, а также об открытии экспортных рынков для готовой продукции. Экспорт говядины из Казахстана по итогам 2020 должен был составить 180 тыс. тонн: такой целевой индикатор содержал стартовавший в 2011 году Проект повышения экспортного потенциала по мясу КРС. Однако в реальности к концу года объем отгрузок за рубеж доберется примерно лишь до 5% от этой цифры.

CAMONITOR . KZ . ««Добро пожаловать в Россию!». Эмиграция из Казахстана будет только нарастать?» — Как пандемия и участившиеся межнациональные конфликты повлияли на миграционные настроения казахстанцев? Приведут ли введенные нынешним летом послабления в получении российского гражданства к увеличению оттока наших граждан? Чего следует ожидать в ближайшем будущем и какие факторы здесь станут определяющими? Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор с историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ — В целом могу сказать, что многие русские, русскоязычные украинцы, немцы и даже часть казахов полагают, что у них и их детей нет будущего в Казахстане. И то, что они уезжают, – это трагедия. И русские, и корейцы, и немцы — все! – нам дороги. Жаль только, что этого не понимают власти на всех уровнях, да и некоторые категории наших сограждан, которые своими высказываниями провоцируют рост эмиграции.

«Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет?» — Дискуссии о том, кто кого заслуживает — народ свою, как он считает, неэффективную и коррумпированную власть или же власть свой «неблагодарный» народ — столь же стары, как и попытки доподлинно выяснить, что первично – яйцо или курица. Выявить истину они, конечно, не позволяют, но дают понимание текущего состояния никогда не прекращающегося процесса государственного строительства.

365 INFO . KZ . «Только треть россиян считают Казахстан близким союзником» — Аналитический центр «Левада-центр» представил результаты очередного опроса населения. Социологи выяснили, какие страны россияне считают союзниками, а какие врагами. Большее доверие у россиян вызывают две страны – Беларусь и Китай. Но никто не назвал Казахстан в числе врагов.

TIME . KZ . «Довольный хлебороб — музейная редкость» — В северных регионах страны практически завершилась уборка пшеницы. Минсельхоз, несмотря на засушливое лето, обещает урожай не ниже прошлогоднего, хотя сами аграрии более пессимистичны и рекомендуют не забывать о традиционных приписках.

«Платформа без содержания» — Дело вице-министра здравоохранения Олжаса АБИШЕВА: ведется проверка ряда крупнейших поставщиков в сфере медицины. Полным ходом идет расследование по факту растраты и хищения бюджетных средств в одном из самых скандальных ведомств последнего времени — Министерстве здравоохранения. Напомним, в начале августа Служба экономических расследований задержала вице-министра Олжаса Абишева по подозрению в причастности к исчезновению свыше полумиллиарда тенге.

«Пришёл аким. А вместе с ним…» — Могут ли в судах и прокуратуре работать сотрудники-родственники? Достаточно ли одного выговора для госслужащего, нахально ведущего себя в разговоре с гражданами? Как будут сокращать госаппарат? На эти и другие вопросы ответила председатель Агентства по делам государственной службы (АДГС) Анар ЖАИЛГАНОВА на пресс-конференции.

KURSIV . KZ . «Как зарплата учителя влияет на уровень знаний учеников» — Неконкурентная заработная плата начинающего специалиста – одна из причин, почему многие абитуриенты идут в педагогические вузы РК по остаточному принципу. В то же время качество образования – один из главных критериев, определяющих качество человеческого капитала.

«Когда закончат строить самое высокое здание в Казахстане» — Работы по возведению «Абу-Даби Плаза» идут почти 10 лет. Сроки сдачи многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» переносили как минимум пять раз. Очередная дата окончания строительства намечена на декабрь 2020 года, но в столичном акимате не смогли ответить на вопрос «Курсива», удастся ли подрядчику выполнить обещание или срок сдачи будет вновь перенесен.

NP.KZ. «Пролить свет на тарифы» — В Казахстане снова подорожала электроэнергия. Причина — увеличение числа посредников-поставщиков. Это явилось поводом для очередного запроса мажилисменов от депутатской фракции “Ак жол” Премьер-Министру республики. По мнению депутата Мажилиса Парламента Меруерт Казбековой, подобные действия носят противоправный характер, поскольку противоречат как минимум основным направлениям Послания главы государства, где говорится о важнейшем значении конкуренции, а максимум — проводимой социальной политике.

LITER . KZ . «Абсолютно новый туристический центр рассыпается на глазах жителей Тараза» — Построенный за 347 миллионов тенге туристический комплекс «Шахристан» в Таразе начал рассыпаться на глазах у горожан. Ситуацию прокомментировали власти города. Власти города признали, что с фасадной части объекта в некоторых местах действительно выпала мозаика. Но связывают они этот факт не с низким качеством строительных работ, а перепадом температуры воздуха.

EXPRESS — K . KZ . «Бывшая уборщица стала акимом в ВКО» — В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области – новый аким. Трудовую деятельность Тамара РАХИМЖАНОВА начинала в 2001 году с должности… уборщицы производственных помещений в научно-исследовательском институте.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Птицефабрики на севере Казахстана на грани закрытия из-за вспышки птичьего гриппа» — Разговор с технологом Бишкульской птицефабрики Татьяной КОСТЕНКО проходит на территории, куда вывозится павшая птица с фабрики. По ее словам, еще 10 сентября поголовье кур-несушек на птицефабрике составляло около 320 тысяч голов, маточное поголовье гусей – 6 с лишним тысяч голов — «На сегодняшний день осталось меньше половины кур-несушек — больше 180 тысяч пало на вчерашний вечер, сегодня ожидаем еще 30-40 тысяч голов падежа. Практически не осталось маточного поголовья гусей. Течение болезни шло острое, за несколько суток полегли десятки тысяч птиц. Что успеваем своими силами утилизировать — утилизируем. Копаем ямы, сжигаем, покрываем ямы глиной, чтобы не распространялась зараза«, — говорит технолог предприятия.

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