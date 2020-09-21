Более Т1,8 млрд похитила ОПГ экс-директора госфилармонии в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более Т1,8 млрд похитила организованная преступная группа (ОПГ) бывшего директора государственной филармонии в Нур-Сакена Абдрахманова, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов.

«Директор ГККП «Государственная академическая филармония» в 2010-2019 годах, бывшего Конгресс-Холла, Абдрахманов, по версии следствия, организовал преступную группу из числа своих подчиненных. Ими похищено свыше Т1,8 млрд», — сказал Элиманов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, дело рассматривается в столичном суде.