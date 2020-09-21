Молдагасимова не прошла испытательный срок и покинула систему минздрава

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Бывший руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, занявшая летом должность Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова, не прошла трехмесячный испытательный срок на новом месте работы и покинула систему министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба минздрава

«Приказом директора Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дамира Кобжасарова глава Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова Алматы Айзат Молдагасимова покинула систему министерства здравоохранения. 14 сентября подписан приказ о ее увольнении по причине не прохождения испытательного срока», — сообщили в минздраве агентству КазТАГ в понедельник.

Как уточнил глава НЦОЗ, Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова «в целях эффективного выполнения поставленных задач» 3 июня.

«Однако с 1 июля до 14 сентября она находилась на листе о временной нетрудоспособности. С 14 сентября с ней расторгли трудовой договор с связи с не прохождениям испытательного срока», — пояснил Кобжасаров.

Напомним, ранее, говоря о массовом заражении коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы, возглавлявшая тогда ДККБТУ Алматы Айзат Молдагасимова обв инила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвин или Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Позже выяснилось, что после конфликта медиков с Молдагасимовой с формулировкой «по собственному желанию» был уволен главный врач ЦГКБ Алмаз Джувашев – его место занял Марат Абдуллаев.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города.

Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова были опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

Казахстанцы вспомнили тогда и ряд других скандалов с участием Молдагасимовой.

4 июня стало известно, что Молдагасимова возглавила Научный Центр гигиены и эпидемиологии в Алматы. В начале сентября она написала пост о том, что сожалеет о «минимуме внимания со стороны властных структур».