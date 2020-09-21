Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +11+13.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +13+15.