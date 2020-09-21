Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Казахстан планирует подписать новый 10-летний договор о военном сотрудничестве с Россией, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве. Уполномочить министра обороны Республики Казахстан Ермекбаева Нурлана Байузаковича подписать от имени Республики Казахстан договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в проекте указа президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В пояснительной записке указано, что новый проект договора «направлен на актуализацию и развитие военного сотрудничества» между Казахстаном и Россией, «так как некоторые положения договора от 28 марта 1994 года уже реализованы». Как отмечается, по ним заключены отдельные международные договоры по испытательным полигонам, по вопросам совместного планирования и применения войск в интересах взаимной безопасности, по статусу воинских формирований, временно находящихся на территории РК, по перевозкам воинских грузов, создана подкомиссия по военно-техническому сотрудничеству.

«Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям: совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности сторон в случае обращения одной из сторон; совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности в случае обращения одной из сторон; оперативная и боевая подготовка; военное образование и наука; противодействие терроризму; миротворческая деятельность; деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, обеспечение деятельности воинских формирований сторон на территориях сторон; совершенствование двусторонней договорно-правовой базы; взаимодействие в рамках участия военных делегаций сторон в работе международных организаций; защита государственной тайны; культура и спорт; другие направления сотрудничества по согласованию сторон», — сказано в проекте договора.

Ожидается, что новый договор о военном сотрудничестве Казахстана и России будет заключен сроком на 10 лет.