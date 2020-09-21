Национальную академию образования имени Алтынсарина готовят к реорганизации

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина готовят к реорганизации, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать в установленном законодательством порядке республиканское государственное казенное предприятие «Национальная академия образования имени И. Алтынсарина» министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальная академия образования имени И. Алтынсарина» министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

Основным предметом деятельности академии, согласно документу, является методологическое и научно-методическое обеспечение системы образования и образовательного процесса (государственные общеобязательные стандарты образования, учебные планы, учебные программы).

«Повышение роли Национальной академии образования им. И.Алтынсарина как центра методических инноваций, как республиканского учебно-методического совета для всех уровней образования и центра мониторингов и исследований позволит в течение 2020-2025 годов создать узловой научно-методологический центр, объединяющий усилия для проведения долгосрочных фундаментальных и прикладных исследований и научно-методологического сопровождения казахстанской системы образования», — сказано в пояснительной записке к проекту.