Токаев выступил на мероприятии высокого уровня в честь 75-летия ООН

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии высокого уровня в честь 75-летия Организации объединенных наций (ООН), сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня мы чествуем историческое решение об учреждении совершенно новой Организации, которое было принято в июне 1945 года по итогам самой разрушительной Мировой войны в истории человечества. Как гласит известное изречение Дага Хаммаршёльда, ООН «была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада». Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества», — сказал Токаев в ходе своего выступления в понедельник.

Вместе с тем, добавил он, «этот путь выдался тернистым».

«Минувшие 75 лет были омрачены упущенными возможностями в поиске консенсусных подходов к продвижению общих целей и ценностей, направленных на избавление мира от страданий. Однако уроки нужно извлекать как из неудач, так и успехов. История ООН ознаменована энергичными коллективными усилиями и напряженным осмыслением самого широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до прав человека, от поддержания мира до миротворчества», — отметил глава государства.

Он напомнил, что за последние три десятилетия Казахстан участвовал в работе всех ключевых органов ООН, включая совет безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как урегулирование конфликтов, ядерное нераспространение и разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«Сегодня, охватывая взором современный мир, мы видим, что многие новые вызовы, равно как и некоторые позабытые риски, обретающие второе дыхание, способны увлечь нас обратно в прошлое. Мультилатерализм сейчас уязвим как никогда со времен окончания Холодной войны. Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши стратегические цели развития реализуются с переменным успехом», — сказал президент.

По его словам, распространено мнение, что закрепленные в уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.

«Как президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен. Напротив, более чем когда-либо мы должны: растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо обуздывать его; внести свежую струю в усилия по достижению общих идеалов, а не уклоняться от них; продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии. Эти задачи чрезвычайно сложны. Следующее десятилетие станет решающим в нашем стремлении как реализовать повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так и найти действенные рецепты для кризисов современности», — сказал глава государства.

Как отметил президент, «эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности».

«Мы приветствуем уверенное лидерство генерального секретаря Антониу Гутерриша и поддерживаем начатую им работу по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности ООН. Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир. Убежден, ООН, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остается по-настоящему безальтернативной», — заключил Токаев.