Лишь у 1% обнальных фирм взаиморасчеты не превышают порогового уровня УК РК – минфин

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Только у 1% обнальных фирм сумма взаиморасчетов не превышает порогового уровня Уголовного кодекса РК, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов.

«Исключено повальное возбуждение уголовных дел, запрещен вызов клиентов обнальных фирм, у которых сумма взаиморасчетов не превышает порогового уровня, предусмотренного уголовным кодексом. А это – только 1% от общего количества», — сказал Элиманов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, раньше отрабатывались все дела без исключения.

«Мы прекратили 2,5 тыс. уголовных дел прошлых лет, у которых нет состава преступления», — сказал спикер.

Также, сотрудникам СЭР запретили запрашивать документы предпринимателей вне процедуры расследований, чтобы минимизировать вовлечение бизнеса в уголовный процесс.

«Мы приняли системные меры и повторные вызовы на допросы сократили в два раза, а сроки расследования – на 40%. В разы сократились жалобы на действия наших сотрудников в НПП «Атамекен» и прокуратуру», — добавил глава КФМ.

По его словам, для прозрачности и открытости следственных действий все территориальные подразделения комитета минфина оборудованы прозрачными кабинетами допроса с установкой камеры видеонаблюдения и выводом изображения на мониторы в залах ожидания. По ним родственники допрашиваемых, по словам председателя комитета, могут наблюдать за процессом от начала до конца.

«Это дисциплинирует и наших сотрудников при работе с гражданами», — добавил Элиманов.