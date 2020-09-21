Минсельхоз о последствиях птичьего гриппа: Дефицита яиц в Казахстане не ожидается

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дефицита яиц в Казахстане не ожидается, уверяет директор департамента производства и переработки животноводческой продукции министерства сельского хозяйства Еркебулан Ахметов.

«В Казахстане в настоящее время производством яиц занимается 35 птицеводческих комплексов, их мощности позволяют полностью обеспечивать потребность внутреннего рынка, также они занимаются экспортом. Казахстанскими птицефабриками производится более чем 5 млрд штук яиц ежегодно, значит потребность внутреннего рынка обеспечена на 106%. Что касается цены – в целом цена с начала года на яйца фиксируется снижением на порядка 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что в достаточном количестве объем производства имеется», — сказал Ахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что снижение мощностей птицефабрик в СКО из-за падежа птицы все же будет.

«Что касается случая в Северо-казахстанской области, здесь производством яиц занимается пять птицефабрик. В связи с введенным карантинными мерами двух птицефабрик из-за падежа птицы, мы отмечаем, что ограничения будут, но остальные птицефабрики способны за счет собственных мощностей закрывать эту потребность и Северо-казахстанская область является сегодня достаточно самой обеспеченной по яйцу, и они продукцию реализуют также в других регионах», — добавил он.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. Северо-Казахстанской области на наличие птичьего грипп. В минсельхозе пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы. По последним данным, падеж птицы зафиксирован в пяти областях Казахстана, птичий грипп подтвержден в пяти из них.

В середине лета в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.