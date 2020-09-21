Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Падеж птицы зафиксирован в пяти областях Казахстана, сообщила вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

«На сегодняшний день зафиксирован падеж в 47 населенных пунктах 26 районов пяти областей Республики Казахстан. Общее количество падежа птиц на личных подворьях составило 12 926 голов, также зафиксированы случаи падежа на птицефабриках в Северо-Казахстанской области – 41 тыс. голов», — сказала Исаева на брифинге в понедельник.

В Северо-Казахстанской области зафиксирован падеж в 27 населенных пунктах 11 районов, птичий грипп подтвержден в 23 населенных пунктах восьми районов СКО.

«Касательно Акмолинской области – зафиксирован падеж в девяти селах пяти районов, падеж составил 286 голов. Также зафиксирован падеж в шести населенных пунктах шести районов Костанайской области, он составил 505 голов», — добавила Исаева.

При этом она отметила, что падеж птицы также зафиксирован в Павлодарской и Карагандинской областях, однако, птичий грипп подтвержден только в трех областях Казахстана.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. Северо-Казахстанской области на наличие птичьего грипп. В минсельхозе пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

В середине лета в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.