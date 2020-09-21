МОН РК «вынес» на публичное обсуждение проект поправок без указания самих поправок

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Министерство образования и науки Казахстана «вынесло» на публичное обсуждение проект поправок в свои нормативно-правовые акты (НПА) без указания самих поправок, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов министра образования и науки Республики Казахстан, в которые вносятся изменения», — говорится в проекте приказа МОН, опубликованном на портале «Открытые НПА» сайта eGov электронного правительства.

Однако сами поправки к приказной части документа, вопреки утверждению министерства, не приложены, но комитету дошкольного и среднего образования в том же проекте приказывается обеспечить государственную регистрацию приказа в министерстве юстиции.

Казахстанцев, на публичное обсуждение которых и выносятся документы на портале «Открытые НПА», отсутствие поправок привело в недоумение.

«А где сами изменения?» — поинтересовалась пользователь Лаура Сарсенбаева.

«А где же сам «прилагаемый» перечень?» — повторил тот же вопрос пользователь Андрей Суханов.

Отметим, что это не первый случай, когда ситуация с документооборотом в МОН вызывает вопросы – ранее депутаты мажилиса указали министру образования и науки Асхату Аймагамбетову на то, что он нарушил предусмотренные законом сроки предоставления ответов на депутатские запросы.