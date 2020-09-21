Риск сделки ипотечной секьюритизации займов в Казахстане инвесторы берут на себя – эксперт

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Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Риск дебютной сделки ипотечной секьюритизации займов в Казахстане инвесторы берут на себя, заявил заместитель председателя правления Tengri Partners Investment Banking Илиас Тсакалидис.

«Для инвесторов окончательный риск лежит на самом портфеле ипотечных займов. Это тот риск, который инвестор приобретает», — сказал Тсакалидис в понедельник в ходе дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и презентации предстоящей дебютной сделки ипотечной секьюритизации в Казахстане (RMBS) с участием Казахстанской ипотечной компании.

По его словам, другое дело, что портфель ипотечных займов структурирован и организован так, чтобы нивелировать риски для самих инвесторов путем субординации, переобеспеченности, резервных фондов, а также в лице сервисных агентов и другого.

«Юридически, формальным эмитентом облигаций будет являться СФК (специальная финансовая компания – элемент структуры сделки). Но СФК – это просто необходимая административная единица, она не имеет капитала огромного, потому что он ей, по сути, не нужен», — добавил Тсакалидис.

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