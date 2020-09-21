Провал наших футбольных команд в клубных турнирах Европы, хоккейный «Барыс» на карантине, эхо допингового скандала с участием казахстанского лыжника, триумф и драма капитана «Астаны» на «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: такого не ожидали даже пессимисты

Можно сказать, катастрофической стала нынешняя еврокубковая кампания для казахстанских клубов – ни один из них не сумел преодолеть даже второй квалификационный раунд. Напомним, ранее неудачу потерпел шымкентский «Ордабасы», а теперь настал черед столичной «Астаны», алматинского «Кайрата» и кызылординского «Кайсара».

На снимке; эпизод матча в Хайфе (фото с сайта ФК «Кайрат»)

На этой стадии, как и на предыдущей, каждое противостояние состояло из одного матча. Первым на поле вышел «Кайсар», который из-за несоответствия собственной арены требованиям УЕФА принимал АПОЭЛ из Кипра на стадионе в Шымкенте. Уже на 6-й минуте грузинский «легионер» кызылординского клуба Элгуджа Лобжанидзе раньше всех успел на добивание после сильного дальнего удара Асхата Тагыбергена. Но затем стало вырисовываться очевидное превосходство гостей в классе (контроль мяча, точность передач и т.д.), и еще до перерыва они не только забили ответный мяч, но и повели в счете, а во втором тайме организовали еще две результативные атаки. 1:4 – что, называется, без шансов.

«Астане», проводившей свой матч в Алматы, достался более слабый соперник – черногорский клуб «Будучность». Но даже с ним многолетний чемпион Казахстана, который имеет 15-кратное преимущество с точки зрения финансовых возможностей и на протяжении последних пяти лет неизменно выступал в групповых раундах либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы, не смог справиться. Пропустив гол в середине первого тайма, во втором «Астана» много атаковала, но тщетно – 0:1.

Наконец, «Кайрат» играл в израильской Хайфе с местным «Маккаби». До перерыва соперники обменялись голами, причем сравнявший счет Вагнер Лав, главная звезда алматинской команды, отличился в компенсированное время. Во второй половине матча тоже шла примерно равная игра, в которой удачливее оказались хозяева поля, забившие решающий мяч на 72-й минуте. Правда, вскоре тот же Лав ответил своим точным ударом после розыгрыша углового, но судья гол отменил, решив (и, скорее всего, справедливо), что другой «кайратовец», находившийся вроде бы в пассивном офсайде, на самом деле создавал помеху сопернику. 1:2 – и казахстанский футбол простился с еврокубковыми турнирами до следующего года.

Если в предыдущие четыре сезона наша страна набирала в зачет таблицы коэффициентов УЕФА в среднем по 3,8 балла, то в нынешнем остановилась на 1,0. А значит, с середины третьей десятки Казахстан уже скоро опустится в ее конец.

Велоспорт: победа на этапе и 6-е место в общем зачете

Вчера завершилась супермногодневка «Тур де Франс». Два выигранных этапа (один раз, еще в ходе первой недели, отличился Алексей Луценко) и 6-е место капитана «Астаны» колумбийца Мигеля Анхела Лопеса в генеральной классификации – таковы главные результаты этого гранд-тура для казахстанской велогруппы.

Вторая победа ее представителя состоялась в минувшую среду, когда проходил 17-й, так называемый королевский, этап, который завершался тяжелейшим (с почти 20-процентным градиентом) подъемом в гору. Лопес, отсидевшись в группе лидеров, примерно за три километра до финиша предпринял атаку, на которую его соперники не смогли ответить достойным образом. В итоге капитан «Астаны» выиграл у ближайших преследователей и лидеров общего зачета словенцев Приможа Роглича и «Jumbo-Visma» и Тадея Погачара из «UAE-Emirates» соответственно 15 и 30 секунд, а у всех других – минуту и больше. Благодаря этому успеху Лопес поднялся на 3-ю позицию в генеральной классификации, причем от гонщиков, занимавших 4-е место и ниже, его на тот момент отделяли, самое меньшее, полторы минуты – неплохой отрыв.

На снимке: капитан «Астаны» выигрывает этап

Впрочем, впереди было еще одно серьезное испытание – гонка с раздельного старта на 36 км. Она состоялась в субботу. От Лопеса, не являющегося специалистом индивидуального хода, подвигов не ждали. Но он проехал дистанцию даже хуже, чем прогнозировали многие, показав лишь 45-е время и намного отстав от своих главных конкурентов. Как следствие, капитан «Астаны» опустился в общем зачете на 6-ю позицию. А гонку неожиданно для всех выиграл юный Погачар. Мало того, он «привез» таким сильным «раздельщикам», как Роглич и его партнер по «Jumbo-Visma» Том Дюмулен, полторы минуты и больше.

Это позволило ему отобрать у Роглича желтую майку лидера. А поскольку вчерашний, заключительный, этап по традиции уже ничего не решал, словенец, которому сегодня исполнится 22 года, стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за всю 116-летнюю историю проведения этой многодневки. Почти минуту проиграл ему Роглич, три с половиной минуты – австралиец Ричи Порте из «Trek-Segafredo», 5.58 – испанец Микел Ланда из «Bahrain McLaren», 6.07 – еще один испанец Энрике Мас из «Movistar», 6.47 – Лопес.

Хоккей: вынужденный перерыв до 4 октября

На минувшей неделе «Барыс» провел лишь один матч в чемпионате КХЛ. В Нур-Султане он принимал лидера Западной конференции – московский ЦСКА, На протяжении более чем полутора периодов соперники не могли поразить ворота друг друга. Наконец, хозяева льда дождались первого удаления в составе армейцев, и Никита Михайлис сумел реализовать численное большинство. Это был уже 5-й его гол в шести матчах нынешнего чемпионата. Глядя на долгие бесплодные попытки гостей сравнять счет, болельщики «Барыса» уже предвкушали победу, но за две с половиной минуты до конца основного времени наша команда все-таки пропустила шайбу. Затем были овертайм и серия буллитов, которая завершилась не в пользу казахстанского клуба – 1:2.

А через три дня у десяти игроков и двух тренеров «Барыса» тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат, вследствие чего команду отправили на двухнедельный карантин. На более поздние сроки перенесены шесть матчей с ее участием. В лучшем случае – если не заразятся другие хоккеисты – она возобновит гонку в чемпионате 4 октября. Разумеется, это может серьезно повлиять и на функциональное, и на психологическое состояние команды, плюс к этому ей придется провести часть матчей в очень плотном временном режиме.

Пока «Барыс» набрал чуть больше половины возможного на этот момент количества очков – 7 из 12 (в шести матчах).

Теннис: выход в 1/4 финала и поражение от второй ракетки мира

Две сильнейшие теннисистки Казахстана – Елена Рыбакина (18-я в рейтинге WTA) и Юлия Путинцева (30-я) выступили в основной сетке открытого чемпионата Италии, который входит в престижную серию турниров «Premier». Причем в 1/8 финала им пришлось играть друг с другом.

До этого Елена выиграла у Екатерины Александровой, на сегодня первой ракетки России (31-я) – 6:0, 6:4. а затем у чешки Мари Бузковой (43-я) – 7:5, 7:6. А Юлия взяла верх над шведкой Ребеккой Петерсон (41-я) – 6:2, 6:4 и хорваткой Петрой Мартич (16-я) – 6:3, 6:7, 6:4. Кстати, парой недель раньше Путинцева встречалась с Мартич на US Open и тогда тоже победила сильную соперницу в трех сетах.

На снимке: Юлия Путинцева и Симона Халеп

Очный поединок казахстанских теннисисток в первых двух партиях был равным. В итоге дело дошло до третьей, в которой Юлия, предпочитающая как раз таки грунтовые корты (а именно на таких играли участницы турнира) и затяжные розыгрыши мяча, оказалась сильнее – 4:6, 7:6, 6:2. В следующем раунде, четвертьфинале, ее соперницей стала румынка Симона Халеп, выигрывавшая и «Ролан Гаррос», и Уимблдон, а сейчас вторая ракетка мира. Проиграв стартовый сет и уступив первые два гейма во втором, Путинцева из-за травмы отказалась от продолжения матча – 2:6, 0:2.

Тем не менее, выход в 1/4 финала стал для нее успехом, и в обновленном рейтинге WTA она поднялась на 28-ю позицию. А вот Рыбакина опустилась с 18-й строчки на 19-ю.

Лыжный спорт: продолжение дела с кровяным допингом

В Мюнхене возобновился судебный процесс, возбужденный по результатам расследования в отношении лыжников, которые применяли кровяной допинг и были задержаны во время прошлогоднего чемпионата мира. Главный обвиняемый – немецкий врач Марк Шмидт, ему грозит до десяти лет тюрьмы. А среди более чем двадцати спортсменов – его клиентов (это не только лыжники, но и легкоатлеты, конькобежцы, велогонщики), фигурирует и казахстанец Алексей Полторанин. Кстати, согласно показаниям в суде, он значился в базе данных Шмидта под именем «Эйнштейн». С каждого «подопечного» доктор брал в среднем порядка 10 тысяч евро в год. Дополнительная плата взималась за «помощь» при подготовке к Олимпийским играм и мировым первенствам.

В январе с.г. Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала Полторанина на четыре года. О возможном уголовном преследовании казахстанца со стороны австрийского (именно в этой стране он был задержан по подозрению в применении кровяного допинга) или немецкого правосудия пока трудно сказать что-то конкретное.

Футбол: многолетний чемпион продолжает терять очки

Очередной тур чемпионата Казахстана оказался растянутым на четыре дня, а последний матч с участием «Кайрата» и «Кызылжара» состоится только сегодня. Игравшая накануне «Астана» имела шанс сократить свое отставание от алматинского клуба, но не смогла им воспользоваться, добившись лишь ничейного результата. Кстати, из четырех уже прошедших матчей тура мирным исходом завершились три.

«Астана» – «Шахтер» 1:1. Горняки, выбрав игру «вторым номером» (они вдвое реже владели мячом, чем столичные футболисты), не прогадали. Да, в конце концов, им пришлось отыгрываться, но они не только быстро сравняли счет, но и имели в конце поединка возможность забить победный гол. Для «Шахтера» это третья ничья подряд. А «Астане» с такой игрой будет трудно сохранить звание чемпиона страны.

«Кайсар» – «Ордабасы» 1:1. Открывший счет в этом матче нападающий шымкентской команды бразилец Жоао Паулу с шестью забитыми мячами возглавил список лучших бомбардиров чемпионата. Во втором тайме «Кайсар» сравнял счет, и ничья стала справедливым итогом противостояния географических соседей.

«Тараз» – «Жетысу» 0:2. Оба гола талдыкорганская команда забила с пенальти.

«Окжетпес» – «Каспий» 2:2. В этой игре тоже были назначены два пенальти, причем опять же в ворота формальных хозяев поля, А еще арбитр вынес восемь предупреждений и один раз показал красную карточку. Но даже проведя почти весь второй тайм в численном меньшинстве, «Каспий» сумел добиться почетной ничьей.

Турнирное положение: «Кайрат» – 21 очко (после 8 матчей), «Астана» – 15 (8), «Кайсар» – 14 (8), «Ордабасы» – 14 (10), «Тобол» и «Жетысу» – по 13 (8), «Шахтер» – 12 (8), «Кызылжар» – 7 (7). «Тараз» – 7 (8). «Окжетпес» – 5 (9), «Каспий» – 4 (8).

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