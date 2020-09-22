Ходоки у Назарбаева

Экс-премьер Акежан Кажегельдин уверяет: двоевластие никуда не исчезло, а, наоборот, окрепло

— Г-н Кажегельдин, в интервью Немецкой волне вы говорили о том, что если Токаев не предпримет план транзитных шагов, то мы окажемся перед досрочными президентскими выборами. Какие это могут быть шаги помимо амнистии капиталов, о которой вы говорили. Национализация банков? Равноудаление олигархов, которые Токаев вроде бы уже начал, уволив Даригу?

Акежан Кажегельдин. (Фото с youtube.com)

— Прежде чем приступить к серьёзной трансформации экономики, Токаеву сейчас необходима среднесрочная программа борьбы с социально-экономическим кризисом, включая кризис банковской системы. Граждане Казахстана сегодня закредитованы банками. В банках сегодня более 3 миллионов кредитозаемщиков. Некоторые из них являются заёмщиками сразу в нескольких банках. Банки второго уровня после глубокого кризиса (2008-2009 годов), когда они практически развалились и их за уши вытаскивало правительство за народные деньги, они по второму разу в последние 9 лет раздавали деньги на потребительские кредиты. У этих банков нет капиталов, а на депозитах недостаточно средств, чтобы прокредитовать общество на сумму от 14 ж 17 млрд. долларов. Эти деньги им выдало правительство Назарбаева на так называемое оздоровление. Но если государство помогает банкам оздоравливаться на свои, то есть народные деньги, то, как минимум, на период этого оздоровления эти банки должны быть национализированы. Именно так поступили в Великобритании, Франции и в Нидерландах. Многие британские банки до сих пор частично находятся в руках казначейства. И казначейство собиралось снова продать эти активы, но тут вмешался коронавирус.

У нас же ничего подобного не происходило и теперь мы имеем более трех миллионов заемщиков. А если умножить на коэффициент семейственности, то это как минимум, 6-7 млн. человек, которые завтра могут выйти на улицы.

И это правительство, эти люди, которые сейчас сидят в Высшем совете по реформам, они не могут предложить определённых реформ по определению потому, что они все вышли из одной группы, которая в разных ипостасях проводила антинародную политику. Сегодня в правительстве и в госоргана сидят сплошные миллионеры, там нет ни одного высокопоставленного чиновника, который бы сказал – я с карандашом пришел и с карандашом ухожу.

Ответ на вопрос «почему» очень простой – коррупция.

Сколько было предложено проектов, неоправданно дорогостоящих и по сути грабительских. Например, там есть один проект на 30 миллиардов – строительство города-спутника под Алматы. А деньги нужны на перестройку всей экономики. А ведь нам еще нужно отдавать долги. Обратите внимание. Ни правительство, ни его институты фактически не занимают деньги у международных организаций вроде всемирного банка или МВФ, предпочитая занимать, например, у правительства Китая. Почему? Правительство Китая не требует бухгалтерскую книгу.

— Но, может быть, ситуация изменится с приходом в советники Токаева и в его замы в Высшем совете по реформам Сумы Чакрабарти?

— Он ничего не посоветует по одной простой причине. Ему никто не собирается давать реальную картину происходящего. Эту картину люди в правительстве или не знают, или знают, но подают наверх дозированно ради собственного комфорта.

— Вы хотите сказать, что даже статистику наверх предоставляют нереальную?

— Нет и не будет никакой реальной статистики потому, что ее либо укрывают, либо просто не знают. Поэтому сэр Сума Чакрабрати будет просто заседать с умным видом и давать в лучшем случае общие классические советы. Зато наши всегда смогут сказать: «Вот посмотрите, у нас растет не только саксаул, но и финиковая пальма». Но, главный вопрос даже не в этом, а в том, кто будет делать реформы.

Неужели это будет делать Тимур Кулибаев, который занят сейчас тем, что зачищает свои активы и свое прошлое? Или это будет делать Кайрат Келимбетов, чья биографии ни разу не была отмечена ни одним успехом? На его совести коллапс банковской системы, на его совести «оздоровление» банковской системы, особенно БТА банка, на его совести много других вещей. И этот человек назначается руководителем «мозгового центра» реформ, одновременно оставаясь в своём маленьком офшоре в центре столицы – МФЦА. На этот маленький офшор пока не отреагировало мировое сообщество. Если создатели и идеологи МФЦА действительно думают, что им удастся спрятать там какие-то капиталы, то они просто не знают того насколько строго относятся к этому в мировом экономическом сообществе.

Но главное в том, что даже крупные казахстанские бизнес-игроки не верят во все эти ухищрения — иначе не бежали бы на Запад. Они прекрасно видят, что Нурсултан Абишевич в силу возраста может уйти в любой момент и абсолютно не уверены, будет ли Токаев в следующем году сидеть в своём офисе или место в Акорде займет совершенно другой человек.

Все серьёзные группы влияния сегодня используют особенности характера Нурсултана Абишевича: я знаю, что к нему каждый день ходят люди, предлагающие свои варианты выхода из кризиса. И не исключено, что он в конце концов предложит свою антикризисную программу, которая «похоронит» все благие намерения второго президента…

— Что это за группы? Может быть, назовете имена, пароли, явки?

— Не назову. Скажу только, что ко мне поступают такие сведения. Все это делается с одной целью – дискредитировать президента. А Токаев не предпринимает никаких серьезных шагов. Он просто не может это сделать, пока существуют два центра принятия решений. Недавно один политолог написал: Токаев не знает аппарат, поэтому он сейчас изучает людей. Но если он до конца года будет только «изучать», то уже в следующем году его сменит другой человек…

— Кто, например? И как?

— Кто угодно. Возможно, ходоки, о которых я уже сказал, убедят Назарбаева в необходимости заменить Токаева, последний откажется исполнять обязанности, в сенате найдут временную фигуру и объявят новые досрочные выборы. Это один вариант. Другой – реакция улицы, народа. Вспомните, что происходило совсем недавно в Сатпаеве. Изнасилование ребенка стало поводом для того, чтобы весь город вышел на улицу. Скоро таким триггером недовольства может стать вторая волна эпидемии. Нам внушают, что все «под контролем», но посмотрите, что происходит в мире… А если эта вторая волна дойдет до нас (а она обязательно дойдет), то нам нечего будет ей противопоставить, кроме возврата к режиму изоляции. То есть, множество людей или потеряют львиную долю доходов, или вообще останутся ни с чем. По оценке Всемирного банка к концу нынешнего года за чертой бедности окажется 800 тысяч казахстанцев. Эта цифра, я думаю, занижена минимум вдвое. Это же просто социальный динамит! Я точно знаю, что посетители Библиотеки, о которых я говорил, поднимают и эту тему. Так что, завтра может встать вопрос: кого принести в жертву…

— Ваш посыл понятен. Но где гарантия, что тот, кто придет на смену, сможет проводить более эффективную политику? И потом, неужели у президента нет «плана В»?

— Касым-Жомарт Кемелевич умный человек, он прекрасно понимает, что дальше так продолжаться не может. Но он не в состоянии решиться на кардинальные меры. Посмотрите, что сейчас происходит с «Казахмысом». Этот суперхолдинг нужно срочно реструктурировать, выделив из него для начала Жезказганскую ГРЭС. Но есть серьезные силы, которым это очень не понравится. И Токаев это прекрасно понимает. Он же хорошо знает, кто конечный бенефициар «Казахмыса»… Но когда Нурсултан Абишевич сойдет со сцены (в силу разных причин) за «Казахмыс» обязательно возьмутся. И не только за него. Не исключаю, что это начнет делать Токаев – ему давно пора проявить себя. Пока же мы видим только слова, но не действия. И если в ближайшие месяцы общество не увидит реальных подвижек, то парламентская кампания-2021 пройдет под двумя основными лозунгами – полного запрета продажи земли иностранцам и возвращения в страну вывезенных капиталов.

— Вы это серьезно? И какая же партия поднимет такие лозунги – неужто «Нур Отан»?

— Это совсем не исключено. Хотя люди, взявшие на вооружение эти темы, могут найтись и в списках других партий. К теме возвращения капиталов несколько раз обращался Азат Перуашев, совсем недавно об этом говорили в сенате. В свое время мы обнаружили несоответствие в балансах компании «Алюминий Казахстана» на 200 миллионов долларов. Это было в 1997 году, разбирательства длились несколько лет, но в итоге эти деньги были возвращены через арбитражи. Аналогичные вещи надо делать и сейчас – с тем же «Казахмысом», с активами Булата Утемуратова. Пусть возвращают капиталы – и уезжают куда-нибудь в солнечную Калифорнию. Я вас уверяю, если Токаев не инициирует это, то тему подхватят улица и кандидаты в мажилис. И тогда это прозвучит гораздо громче и публичнее. Причем, все критические стрелы полетят не в правительство, не в акимов, а в президента. Посмотрите, что происходит в соцсетях: никто не вспоминает премьера Мамина, акимов вообще не принимают всерьез. А президент, как последняя инстанция, упоминается постоянно. И будущая парламентская кампания может привести к его дальнейшей дискредитации…

— По- вашему, это коварный план все тех же «ходоков» в Библиотеку?

— Я этого не говорил…Но могу сказать определенно: из-за пресловутого двоевластия Токаев не может продуцировать очень многих вещей.

— Например?

— Например, он должен был публично отчитаться, как выполнено его прошлогоднее поручение о возвращении в бюджет дивидендов. Оно, судя по гробовому молчанию, просто проигнорировано или, по крайней мере, выполнено далеко не в полном объеме. Но в любом случае, президент должен был отчитаться. Это увеличило бы его легитимность в обществе. Да и те же зарубежные наблюдатели сказали бы: «O, he is a man!». Возьмите то же самое дело Стати. Очень скоро наш долг по нему потянет на миллиарды долларов. А вы знаете о том, что подобных исков сегодня более 30-ти? И, как минимум, 80 процентов таких дел заведомо проигрышные для Казахстана. Почему министр юстиции Бекетаев не докладывает об этом президенту? О том, например, что уже через 15 лет мы будем должны тому же Стати не 500 миллионов, а 6 миллиардов, о том, что это дело – лишь одна из десятков таких же арбитражных претензий к Казахстану? Потому, что не может этого сделать без отмашки из Библиотеки, если хочет остаться министром. Что это, если не двоевластие?! А ведь это многомиллиардные долги, которые лягут на плечи будущих поколений… Вот о чем нужно думать г-ну Келимбетову и всем, кто будет заседать в Высшем совете по реформам.

Но, судя по тому, кто там сидит ничего путного они не предложат. А предлагать и – главное – делать необходимо срочно, потому что мы стоим на пороге дефолта.

— Даже так?

— Да. И те самые ходоки, которые посещают Библиотеку, знают об этом наверняка. Как и о реальном состоянии Национального фонда, где давно нет тех денег, о которых мы слышим. Знает ли об этом президент Токаев? Сомневаюсь. На то, чтобы показать ему реальную картину, не хватает мужества ни у правительственных экономистов, ни у тех, кто вне правительства, но не прочь оказаться там.

А для того, чтобы оценить настоящее, надо сначала разобраться в прошлом. Но этого никто не сделает, потому что нужно будет назвать многие вещи своими именами. Например, сказать, кто помог г-ну Киму выкупить «Казахмыс» у «Самсунга», на какие деньги он это сделал. И заставить его вернуть эти деньги через амнистию капиталов. Дав понять, что в противном случае государство достанет его везде, кроме Луны. Вот с чего должен начать президент. Он уже признал, что прежняя экономика не работает, ее пора отправлять на свалку. Но как только он реально начнет структурные изменения в экономике, ему придется пересматривать структуру собственности. О том, чем это для него чревато, я уже говорил и не хочу повторяться.

Теперь выбор за Касым-Жомартом Кемелевичем…

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