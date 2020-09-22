Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК разделили на два ведомства

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана разделили на два ведомства, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке: республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства во вторник.

Соответственно реорганизованы территориальные подразделения комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Определить: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан; Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан», — сказано в документе.