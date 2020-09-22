Более Т105 млн намерен потратить минюст Казахстана на систему учета ДНК

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Более Т105 млн намерено потратить министерство юстиции Казахстана на систему для учета геномной регистрации, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – Государственное учреждение «Министерство юстиции Республики Казахстан»; наименование – система автоматизированная; дополнительная характеристика – аппаратно-программный комплекс для учета геномной регистрации; плановая сумма – Т105 142 857,14», — говорится в описании лота, размещенного 17 сентября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 1 октября в 12.24 и завершится 16 октября в 12.24.

«Задачи, которые выполняются системой: регистрация и ведение экспертиз дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), регистрация результатов исследований, полученных из лабораторных анализаторов, проведение поисковых запросов на совпадение; внесение информации о ДНК-профилях лиц и следов в модуль 2 (М2), путем ручного ввода или путем импорта данных из генетического анализатора; ведение статистических отчетов и учет расхода реактивов; формирование и печать экспертных заключений; математический расчет вероятностей при сравнении генетических профилей; экспорт ДНК-профилей и данных об экспертизах в базу данных министерства внутренних дел Республики Казахстан; возможность пользователям самостоятельно изменять формы журналов, отчетов и экспертных заключений», — сказано в технической спецификации к конкурсу.