Эксперт группы «Чистый воздух Алматы»: сжигание угля – абсолютно экологичный процесс

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Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сжигание угля – абсолютно экологичный процесс, считает эксперт группы «Чистый воздух Алматы» Александр Ли.

«В настоящее время, в XXI столетии сжигание угля – это абсолютно экологичный процесс. Все решается только вопросом об установке соответствующих фильтров и очистных сооружений. Дело в том, что и ТЭЦ-2 рассматривал такие вопросы, но из-за того, это этой электростанции уже столько лет и она строилась по еще советским стандартам, что те необходимые очистные сооружения, которые можно было установить даже на нашей электростанции, просто некуда поставить, не хватает места, вот и все», — сказал Ли на пресс-конференции «Перевод ТЭЦ-2 на газ: риски и перспективы» во вторник.

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