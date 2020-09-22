Т58 млн хотят потратить власти Нур-Султана на статьи о «ДКЗ» в период пандемии и госполитике

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Т58 млн хотят потратить власти Нур-Султана на статьи в сети о «Дорожной карте занятости» («ДКЗ») в период пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) и государственной политике, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Управление внутренней политики города Нур-Султан»; наименование – услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации; дополнительная характеристика – разработка информационных материалов о реализации социально-важных и приоритетных направлений государственной политики, освещение в газете на русском языке хода осуществления принимаемых мер по реализации программы «Дорожная карта занятости» в период борьбы с КВИ с распространением в сети интернет; плановая сумма – Т58 035 714,28», — говорится в описании лота, размещенного 17 сентября на портале государственных закупок.

Отметим, что прием заявок по данному конкурсу почти завершен.