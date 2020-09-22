Новый Кодекс — оружие Минздрава в противостоянии с народом? 22.09.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 37 0 Каиргали Конеев о митинге против принятого «втихую» Кодекса о здоровье народа Похожие материалы: Молдагасимова не прошла испытательный срок и покинула систему минздрава Глава минздрава Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро ВОЗ Новый план приватизации до 2025 года планируют принять в Казахстане Казахстан готовится ввести новый запрет на ввоз бензина, авиатоплива и «солярки» Казахстан планирует подписать новый 10-летний договор о военном сотрудничестве с Россией