Объединить все НПО в сфере защиты прав потребителей предлагает министерство торговли РК

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Объединить все неправительственные организации (НПО), работающие в сфере защиты прав потребителей предложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

В настоящее время в стране действуют 65 общественных организаций в сфере защиты прав потребителей. Министерство будет прорабатывать с НПО возможности укрупнения и усиления по отраслевому принципу. Это позволит общественному сектору наладить полноценное сотрудничество с отраслевыми государственными структурами. В целом это повысит культуру потребителей и качество получаемых ими товаров и услуг (…) Мы предлагаем (…) рассмотреть возможность объединить все общественные организации потребителей для создания Национальной ассоциации потребителей и широко разветвленной системой представительств в регионах», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он отметил, что законом предусмотрено создание межведомственного совета по защите прав потребителей, «на заседаниях которого будут обсуждаться итоги работы государственных органов, выявляться пробелы и приниматься соответствующие решения», а также предложил создать институт омбудсмена по правам потребителей на базе неправительственных организаций.