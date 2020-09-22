Меньше половины исков о защите прав потребителей удовлетворены судами РК с начала года

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только 306 из 677 судебных исков о защите прав потребителей были удовлетворены судами с начала года, сообщил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев.

«За восемь месяцев текущего года в суды поступило порядка 677 исков о защите прав потребителей. Из них рассмотрено 385, а с удовлетворением в пользу истца — 306 исков, в том числе по 94 заявлениям заключены мировые соглашения», — сказал Тукиев на заседании правительства во вторник, отметив, что «это, конечно, хорошие показатели».

При этом он отметил, что Верховный суд поддерживает практику отстаивания интересов неопределенного круга потребителей по системным нарушениям и возможность выплаты компенсаций морального вреда, причиненного потребителю без обращения в суд. Кроме того, по его словам, практика коллективных исков Верховным судом будет развиваться и поддерживаться, несмотря на то, что нет достаточного законодательного регулирования.