«Казахстан – слышащее государство?». «Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?». «Кто кого раньше съест: цены чиновников или они их». «Автомобилестроение как зеркало проблем индустриализации Казахстана». «Министр на закуску?»

Сетевой Казахстан 22 сентября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Не согласен с позицией, что закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с видеообращением на Мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящем в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Свое выступление Касым-Жомарт Токаев начал с известного изречения бывшего Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда: «Организация Объединенных Наций была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада«.

IA — CENTR . RU . ««Казахстан – слышащее государство?» – исследование Марата Шибутова» — Казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ направил 8 писем в ведомства Казахстана со своими предложениями – кто и как ему ответил? — В прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в политический лексикон казахстанцев понятие «слышащее государство», что означает – государство, прислушивающееся к мнению народа. Но так ли это на самом деле? Я хочу рассказать о своем опыте написания писем с предложениями в государственные органы, и о том, как к данным обращениям «прислушались». Думаю, что мои выводы будут интересны экспертам, представителям НПО, гражданским активистам и тем, кто хочет стать специалистом по GR.

CAMONITOR . KZ . «Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?» — Закрытие границ в условиях пандемии затормозило миграционные процессы по всему миру, в том числе и в Казахстане. Но не подавило желание определенной части граждан страны сменить место жительство. По мнению аналитиков, и в этом году Казахстану не удастся сбить нарастающую с каждым годом волну эмиграции, ориентированной на соседнюю Россию. На прошлой неделе мы уже начали разговор на эту тему, а сегодня продолжаем рассматривать различные аспекты данного вопроса. Максим КРАМАРЕНКО, председатель ОО «Республиканское славянское движение «Лад» — Казахстан остается одним из основных поставщиков человеческих ресурсов для России. Упрощая порядок предоставления гражданства, Россия демонстрирует прагматичный подход к разрешению своих демографических проблем, возникших в постперестроечный период.

NOVGAZ.COM . «Министр на закуску?» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ уже полтора месяца не выходит на еженедельные брифинги своего ведомства. Вместо него на вопросы журналистов отвечает его официальный представитель Багдат КОДЖАХМЕТОВ, который попутно создает для Минздрава медиацентр из пиарщиков… Избегающий журналистов министр здравоохранения Цой встретился с блогерами и удостоился похвалы. С Цоем также встречались: депутат Кайрат Кудайберген, блогеры Шолпан Али, Жанна Ильичева и еще 4 человека.

CARAVAN . KZ . «Образовательный игнор: министр Аймагамбетов отказался обсуждать, почему простые педагоги мыслят по-государственному, а он – нет» — Напомним, что в августе в редакцию «Каравана» поступило обращение педагогов и сотрудников проекта UStudy к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, которое было опубликовано. Ответ министерства не заставил себя ждать. Правда, министерский игнор продолжился. На запрос ответила вице-министр Шолпан КАРИНОВА. Асхат Канатович предпочел остаться в стороне.

Сергей ТУНИК — «Кто кого раньше съест: цены чиновников или они их» — Министр торговли Бахыт СУЛТАНОВ умеет удивлять. В прошлый вторник на заседании правительства он заявил, что цены на социально значимые продукты в этом году по сравнению с прошлым снизились в среднем на 4,4 процента. Уважаемый Бахыт Турлыханович, может, не надо путать логику с логистикой и карантин с дефицитом? Цены-то все равно выросли больше, чем на 10 процентов. Понятно, что министр оперирует официальными средними ценами. Если вечером я умял кочан капусты (по словам министра, она подешевела на 21,4 процента), а он – шмат говядины (она подорожала на 4,2 процента), то в среднем мы на двоих поужинали голубцами?

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Автомобилестроение как зеркало проблем индустриализации Казахстана» — На прошлой неделе министр индустрии и инфраструктурного развития дважды выступал, говоря о больших успехах развития автомобилестроения в стране. Однако весь этот «успех» целиком произошел за счет кармана потребителей и налогоплательщиков. В целом, громадная господдержка нашего автопрома – это большая ошибка промышленной политики правительства. В целом, чиновникам нужно прекратить выбирать приоритеты для государственной поддержки. Наша сравнительная недолгая история индустриально-инновационного развития показала, что очень часто такие приоритеты были выбраны неправильно и очень много государственных денег было потрачены впустую.

EHONEWS . KZ . «Нужна ли такая зависимая от чиновников власти Федерация профсоюзов для миллионов работников?» — Марат МОЛДАБЕКОВ, председатель отраслевого профсоюзного объединения «Профсоюз работников науки», входящего в состав Конфедерации Труда Казахстана, ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав нынешнюю ситуацию с осуществлением права работников на забастовку и деятельность официальных профсоюзов.

«Марат Молдабеков: профсоюзы Казахстана недостаточно активны на сцене общественных инициатив» — Мы продолжаем разговор с Маратом Молдабековым, председателем объединения «Профсоюз работников науки», который ответил на вопросы «Эха Казахстана» о ситуации в профсоюзном движении страны и о процедурах коллективных трудовых соглашений.

365 INFO . KZ . «Что общего между министрами образования и бароном Мюнгхаузеном?» — Счетный комитет собрался проверять расходы министерства образования. Конкретно речь идет о 27 млрд тенге, выделенных республиканским бюджетом на цифровизацию среднего образования. Шавкат САБИРОВ, глава Интернет-ассоциации Казахстана, назвал работу в этом направлении удовлетворительной. Но только в крупных городах. На остальной территории ситуация намного хуже. Карантин и дистанционное обучение показали истинные достижения в цифровизации Казахстана. Достижения негативные …

EXPRESS — K . KZ . ««Город студентов стал городом базаров». Краеведы Семея обратились к президенту» — Члены краеведческого общества «Прииртышье» написали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Поводом для обращения к главе государства стало разрушение памятников старины в Семее.

«Как лечиться в больнице, не имея зарплаты?» — На преодоление последствий пандемии в Казахстане государство выделило 5,9 трлн тенге, однако в плане поддержки бизнеса практика показала, что некоторые программы нужно усиливать, а какие-то – сократить или вовсе отменить. Об этом заявил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ. Подводя итоги заседания, Тимур Кулибаев заявил, что все поднятые вопросы будут приняты во внимание. НПП будет защищать интересы бизнеса, не забывая о том, что необходимо заботиться о здоровье граждан.

TIME . KZ . «Точечно и по-крупному» — В Казахстане растет количество организованных преступных группировок: в период карантинных мер мошенники пытаются обмануть не только граждан, но и целые предприятия. В этом году следователи возбудили рекордное количество уголовных дел на организаторов и членов ОПГ — 44! Такого показателя не было последние пять лет. Деятельность каких крупных мафиози раскрыта и какие контрмеры принимают уполномоченные спецорганы? Как рассказал глава комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат ЭЛИМАНОВ, за 8 месяцев этого года Служба экономических расследований установила 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими было создано 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.

«А есть ли выбор?» — 15 сентября в Казахстане стартовала кампания по свободному прикреплению к поликлиникам в рамках обязательного медицинского страхования. Вообще, право выбора врача, больницы, поликлиники, заложенное в систему, — одно из базовых. Оно должно стимулировать конкуренцию и заставлять систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) лучше работать — бороться за пациентов, за которыми идут деньги. Но в наших палестинах значение имеют не приказы и постановления, а их интерпретация и микроучастки, на которые поделен каждый городской район. Выбор как бы есть, но с ограничениями: не у всех и не всегда.

KAPITAL . KZ . «Яна Исакова: Уже сейчас необходимо заложить моду на семейный бизнес» — Семейный бизнес переживает пандемию лучше других компаний. «Семейные компании всегда рассчитывают только на прибыль, полученную от своего бизнеса. Поэтому им не приходится отвечать по кредитным обязательствам в период снижения деловой активности», — отмечает глава Ассоциации семейного бизнеса Казахстана Яна ИСАКОВА. Она уверена, что семейный бизнес нуждается в поддержке. Для его развития нужно создать институт, который бы обучал взаимодействию родственников, ведущих общее дело. Эксперт также рассказала, как супругам-учредителям избежать конфликтов.

LITER . KZ . Кирилл ЖДАНОВ — «Журналисты спустя год не нашли ничего умного в Акколе. Хотя власти обещали» — В нашей новой рубрике я, автор сего текста и по совместительству главный редактор Liter.kz, займусь своим любимым делом – проверкой того, что обещали, с реальными фактами – «а что, собственно, сделали». Учитывая количество пыли, которую так любят пускать в глаза наши чиновники в анонсах и на демонстрациях, думаю, не лишним будет и разок протереть глаза. Сегодня на проверку у нас выпал Акколь – еще один «умный» город Казахстана, смотреть на который в прошлом году привозили СМИ (в том числе иностранные), блогеров, обещали умные системы, камеры, а также «интеллекта» на все ваши налоги.

AZATTYQ . ORG . «Доброе утро, Калачи: как живет село после «сонной болезни»» — В 2013 году когда в маленьком селе Калачи на севере Казахстана началась непонятная «сонная болезнь», от которой люди спали сутками напролет, власти назвали село «бесперспективным» и решили переселить оттуда всех жителей. Но уезжать согласились не все. Азаттык побывал в Калачах, чтобы рассказать, как живут и чего требуют оставшиеся жители «сонного» села. Сейчас в селе, по подсчетам самих же жителей, остались 124 семьи.

««Собак ранили ради порновидео». Почему в Казахстане живодеры легко уходят от ответственности» — В изоляторе для бездомных животных в столице Казахстана Нур-Султане зоозащитники обнаружили собак с ранами половых органов. Волонтеры уверены: животных насиловали — об этом говорится и в заключении ветеринара. Этот вопиющий случай вновь поднимает в обществе вопрос о законодательной защите животных.

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