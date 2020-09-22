Министр неформальных встреч. Что не так с казахстанским Минздравом? 22.09.2020 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 89 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 7 Похожие материалы: Грозит ли казахстанским чиновникам люстрация? Токаев изменил порядок проведения отчетных встреч акимов и министров с населением Министр здравоохранения Казахстана первым вакцинировался от сезонного гриппа «Казахстан – слышащее государство?». «Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?». «Кто кого раньше съест: цены чиновников или они их». «Автомобилестроение как зеркало проблем индустриализации Казахстана». «Министр на закуску?» Пенсионный возраст в Казахстане понижать не будут – министр