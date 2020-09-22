Причины обрушения спортзала строящегося в Чундже за Т1,1 млрд ФОКа выясняет комиссия

Талдыкорган. 22 сентября. КазТАГ – Причины обрушения спортзала строящегося в Чундже за Т1,1 млрд физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) выясняет комиссия, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«На данном этапе членами комиссии в целях выявления причин обрушения и дальнейшего предупреждения подобных ситуаций проводится обследование объекта», — сообщили в облакимате во вторник.

21 сентября в 11.00 в ходе выполнения работ по устройству мягкой кровли спортзала ФОКа в селе Чунджа Уйгурского района произошло обрушение металлоконструкции. По данным местных властей, жертв и пострадавших нет.

«Площадь обрушенного блока составляет 1058,4 кв.м. Первый и второй блоки здания обрушением не затронуты. Генеральный подрядчик – ТОО «Лидер-НК», строительство объекта начато в ноябре прошлого года», — уточнили в пресс-службе.

Стоимость объекта составляет Т1,1 млрд.