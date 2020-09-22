Севший в 2017 году на 14 лет экс-глава финпола Алматы вышел на свободу

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Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Бывший начальник департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финпола) Алматы Амирхан Аманбаев, приговоренный в 2017 году к 14 годам заключения, вышел на свободу, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время по учетам комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Аманбаев не значится», — подтвердили в КУИС редакции МИА КазТАГ во вторник.

Отметим, что в комитете не сразу ответили на запрос – информацию об освобождении экс-главы финпола редакция просила предоставить еще две недели назад, однако в середине прошлой недели в пресс-службе КУИС попросили направить запрос официально, указанный запрос был получен комитетом 16 сентября. При этом, в ответе редакции касательно непосредственного рассмотрения вопросов освобождения Аманбаева КУИС рекомендовал обратиться в судебные органы.

Напомним, в феврале 2017 года Аманбаев был приговорен к 14 годам лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения в пособничестве, лжепредпринимательстве, создании ОПГ с использованием служебного положения, отмывании денег или имущества, полученного преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и по ряду других статей УК РК. По уголовному делу проходили 36 подсудимых.

30 июня 2020 года Верховным судом (ВС) уголовное дело в отношении экс-главы финпола Алматы было пересмотрено. Как пояснили в ВС, приговор суда в отношении Аманбаева в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности был постановлен с явным обвинительным уклоном. В итоге коллегией Верховного суда правильным был назван лишь приговор в части признания Аманбаева виновным по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями по пункту 3 части 4 статьи 361 УК с назначением ему наказания в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. 20 июля КазТАГ сообщал о том, что экс-глава алматинского финпола может выйти на свободу через месяц-полтора.

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До своего ареста источником КазТАГ генерал Аманбаев назывался вероятным претендентом на пост главы финансовой полиции Казахстана.

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