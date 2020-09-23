Бизнесмены Жамбылской области не подписывали «письмо» о коррупции в минфине

Тараз. 23 сентября. КазТАГ – Бизнесмены Жамбылской области не подписывали «письмо» о коррупции в системе министерства финансов, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Бауржан Оразгалиев.

«Мы провели точечный обзвон, и выяснилось, что эти люди, руководители, которые указаны, они опровергают то, что они подписывали это письмо. Они говорят: «Никакого письма мы не подписывали», они говорят: «Нашими именами прикрылись». Наша Жамбылская палата предпринимателей в ближайшие дни проведет совещание с «антикором», со всеми заинтересованными органами, ДГД, и будут разбирать этот вопрос, почему так произошло», — сказал Оразгалиев редакции МИА КазТАГ в среду.

В нацпалате уточнили, что точечным обзвоном была охвачена примерно треть руководителей предприятий, указанных в числе подписантов письма.

«Это письмо, оно достаточно эмоциональное и, наверное, по стилистике близко к тому, чтобы фейком называться», — отметил Оразгалиев.

Ранее в социальных сетях начал распространяться PDF-файл – сканированная копия «письма» якобы на имя руководителей администрации президента, агентства по противодействию коррупции и агентства по делам государственной службы, в котором сообщается о многочисленных фактах коррупции в системе минфина и комитете государственных доходов (КГД) в частности. В документе также содержится призыв передать службу экономических расследований министерству внутренних дел или антикоррупционной службе, а также создать в «антикоре» «большой департамент проверки заграничных счетов чиновников». Под «письмом», которое составлено от лица региональной палаты «Атамекен» по Жамбылской области, в числе подписантов указаны такие компании, как «Казфосфат», «Еврохим», «Казуглерод» и множество других крупных предприятий.