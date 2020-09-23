КНБ РК готовится перенести сроки разработки комплекса интеллектуальных криптосистем

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Астана. 23 сентября. КазТАГ – Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана готовится перенести сроки разработки аппаратно-программного комплекса интеллектуальных криптографических систем, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства РК от 22 апреля 2020 года №234 «О программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2020-2022 годы» следующие изменения: заголовок изложить в следующей редакции: «О программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2021-2023 годы»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить, что программно-целевое финансирование вне конкурсных процедур на 2021-2023 годы из республиканского бюджета осуществляется по научно-технической программе «Интеллектуальные криптографические системы: разработка аппаратно-программного комплекса» КНБ РК», — говорится в проекте постановления правительства.

Ранее срок разработки комплекса был намечен на 2020-2022 годы.

«Принятие проекта потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета в сумме Т1 039 568 560», — уточняется в пояснительной записке председателя КНБ Карима Масимова.

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