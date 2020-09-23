Бывший аким трех районов Нур-Султана стал акимом Караганды

Караганда. 23 сентября. КазТАГ – Акимом Караганды назначен Ермаганбет Булекпаев, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

«Ермаганбет Булекпаев назначен на должность акима Караганды», — говорится в сообщении в среду.

Булекбаев с ноября 2018 года был заместителем акима Карагандинской области, до этого в 2018 году работал госинспектором администрации президента, а еще раньше – с 2013 по 2018 годы был акимом районов «Сарыарка», «Алматы» и «Есиль» в Нур-Султане.

«Аким Караганды Нурлан Аубакиров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — сообщили в облакимате.