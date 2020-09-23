Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – На юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки с 23 по 25 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С середины недели на север и восток РК продолжает оказывать влияние Атлантический циклон, с которым сохранится по-осеннему прохладная погода с осадками и усилением ветра. Ближе к концу недели погоду большей части территории страны будет определять Западный антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков, на юго-востоке страны местами ожидаются заморозки», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, только на западе страны сохранится сухая и теплая погода.