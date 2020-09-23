Казахстан планирует передать финансовые средства Ливану в качестве гуманитарной помощи

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Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Казахстан планирует передать финансовые средства Ливану в качестве гуманитарной помощи, передает корреспондент агентства.

«Министерству финансов Республики Казахстан выделить министерству иностранных дел Республики Казахстан из чрезвычайного резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2020 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств, средства в сумме, эквивалентной $100 тыс., по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день конвертации для оказания официальной гуманитарной помощи Ливанской Республике», — говорится в проекте постановления правительства.

Разработчики документа ссылаются на протокол соответствующего заседания комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи от 16 сентября.

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