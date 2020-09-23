Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и 10 областях, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«По данным РГП «Казгидромет» штормовые явления ожидаются в 11 регионах страны», — говорится в распространенном в среду сообщении.

23 сентября в Нур-Султане ожидается усиление ветра, с порывами 15-20 метров в секунду.

23сентября в Акмолинской области местами сильный дождь, туман, усиление ветра15-20 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду.

23 сентября в Актюбинской области усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду.

23 сентября в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду.

23 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами туман.

23сентября в Карагандинской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду, ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

23 сентября в Костанайской области местами гроза, туман, шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду порывами до 28 метров в секунду.

23сентября в Кызылординской области усиление ветра 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

23 сентября в Мангистауской области ожидается местами туман.

23 сентября в Павлодарской области местами сильный дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду.

23сентября в Северо-Казахстанской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду.