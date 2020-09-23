Мажилис согласился с изменениями сената в проекте поправок по вопросам борьбы с коррупцией

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Мажилис согласился с изменениями сената в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент агентства.

«Комитет по международным делам, обороне и безопасности предлагает согласиться с изменениями, внесенными сенатом», — сказал в среду депутат мажилиса Жанат Джарасов.

Напомним, 17 сентября сенаторы предложили внести изменения в статью 412-1 (провокация преступления) УК РК, согласно которой под провокацией преступления понимаются незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа. Кроме того, в соответствии требованиями части 2-1 статьи 1 КоАП РК, введенной в действие с 1 июля 2020 года, внесение изменений и (или) дополнений в КоАП РК осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан.