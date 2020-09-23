Коронавирус выявил социальную разобщенность и разгул коррупции – генсек ООН

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – По мнению генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша, пандемия коронавирусной инфекции (КВИ) выявила социальную разобщенность и разгул коррупции, сообщает пресс-служба ООН.

«Мы одновременно сталкиваемся с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом, самой масштабной потерей рабочих мест со времен Великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека. Пандемия обнажила уязвимость нашего мира, выявив растущее неравенство, угрозу климатической катастрофы, социальную разобщенность и разгул коррупции. В результате этих проблем впервые за 30 лет увеличивается число людей, живущих за чертой бедности, и снижаются показатели развития человеческого потенциала», — сказал Гутерриш на генеральной ассамблее ООН.

При этом, по его словам, «подрываются усилия по нераспространению ядерного оружия, а международное сообщество оказывается неспособным эффективно реагировать на возникающие опасности, в частности в киберпространстве».

Генсек ООН напомнил, что в январе он говорил «о четырех всадниках», которые ставят под угрозу будущее человечества: рост глобальной геостратегической напряженности, изменение климата, кризис доверия на международной арене и негативные последствия внедрения цифровых технологий.

«Но оказалось, что в тени скрывался пятый всадник – пандемия COVID-19. Мы одновременно сталкиваемся с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом, самой масштабной потерей рабочих мест со времен Великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека», — сказал глава ООН.

Он предупредил, что задачи, стоящие перед мировым сообществом сегодня, «не уступают по своей масштабности задачам 1945 года».

«Пандемия COVID-19 — это генеральная репетиция для преодоления многих будущих кризисов, и человечество сможет с ними справиться, лишь объединив усилия», — добавил Гутерриш.

Генсек призвал активнее проявлять солидарность, опираться на научные данные в процессе принятия решений, а также отказаться от национализма и популизма.

«За минувшие месяцы мир видел примеры истинного лидерства, но чаще лидерские качества проявляли отнюдь не власть предержащие», — отметил он.

По его словам, для устранения угроз человечеству, в первую очередь, необходимо до конца года остановить конфликты по всему миру.

«Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус», — подчеркнул Гутерриш.