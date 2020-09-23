«В Казахстане все, включая президента – назарбаевские». «У нас слишком затянулась эпоха первоначального накопления капитала». «Казахстан же – великий импортер». «Два банка докапитализируют почти на 30 млрд тенге»

Сетевой Казахстан 23 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские» — Во второй части интервью с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ Ia-centr.ru обсудил: есть ли в списке «реформаторов» те, кто пришел не на свое место, а без кого Высший совет нельзя представить — Все в стране, кто сегодня занимает высокие посты – это люди, выдвинутые при Нурсултане Назарбаеве. И сам Токаев является назарбаевским. Не стоит забывать, что Елбасы, выдвигая своего преемника, руководствовался тем, чтобы иметь своего человека на этом посту, который не станет подвергать ревизии курс и который сохранит наследие. И все политические тяжеловесы, поднявшиеся за этот год, это политики, сложившиеся при Назарбаеве. В том смысле, что большинство из них назначено уже президентом Токаевым и ему как президенту подчиняется – это делает их «токаевскими», но «назарбаевскими» в глобальном плане они быть не перестают. Одно другому не противоречит.

MATRITCA . KZ . Нурлан МАХМУДОВ – «Первые плоды праймериз — 2020» — Хочется этого кому-то или нет, но осень 2020 года набирает особую историческую значимость в политической биографии суверенного Казахстана. Даже независимо от того, какими окажутся реальные итоги Праймериз «Нур Отана» после 3 октября – решающего дня внутрипартийных выборов – уже сейчас можно констатировать, что задумка удалась. Факторы, которые позволяют мне делать столь решительное утверждение. Во-первых, огромное число участников-кандидатов – почти 11 тысяч человек. Во-вторых, почти три четверти – 70% из этих 11 тысяч участников «выборного забега» – самовыдвиженцы.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: у нас слишком затянулась эпоха первоначального накопления капитала» — Страны, чья экономика традиционно базируется на экспорте энергосырья (нефти, газа, угля) ищут, чем его заменить, ведь цены на энергоресурсы падают. Нужна альтернатива! Об этом в своем послании народу говорил и президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Пока наши экономисты обсуждают возможные направления для диверсификации экономики, в России активно развивают одно из них – сельское хозяйство. Может ли Казахстан пойти по тому же пути? «ЭК» задала этот и другие вопросы известному экономисту, доктору экономических наук Магбату СПАНОВУ.

«Азамат Нигманов: в Алматы классные люди сидят в кафешечках и ведут умные разговоры – я был ошеломлен» — Российский актер Азамат НИГМАНОВ, этнический казах, родившийся в Омске и отучившийся в Москве в знаменитой «Щуке», только начинает открывать для себя историческую родину. Он снялся уже в двух казахстанских картинах, одна из них – лента Адильхана ЕРЖАНОВА «Желтая кошка» – была показана на недавнем Венецианском кинофестивале. «ЭК» поговорила с артистом об успехе, корнях и менталитете.

KURSIV . KZ . «Два казахстанских банка докапитализируют почти на 30 млрд тенге» — Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank докапитализируют на 29,3 млрд тенге. Такое заявление на брифинге в Алматы сделал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег СМОЛЯКОВ. Владелец Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank должен пополнить собственный капитал организаций до 2 ноября.

365 INFO . KZ . «Новые бумажки Минобра не добавят авторитета вузам Казахстана за рубежом» — Депутат парламента отреагировала на новость от минобразования, что дипломы казахстанских вузов будут признаваться в европейских странах благодаря обновленному приложению (Diploma Supplement) с 2021 года. Возникает вопрос — а наличие нового приложения точно то самое, чего так не хватало казахстанскому образованию для признания за рубежом? Депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА считает, что системой контроля допущена масса недоработок.

«В новом карантине государство выплату пособий может и не осилить» — Если с умом использовать средства ЕНПФ и перераспределить нефтяные доходы, можно существенно реформировать экономику, считает экономист Петр СВОИК. Но слишком многие не заинтересованы в таких переменах. Просто так делиться доходами никто не хочет. Между тем, если придет новая волна пандемии, в бюджете просто может не хватить денег. Как минимум кто-то останется без пособий.

CARAVAN . KZ . «Цены выше крыши: почему несмотря на кризис рынок недвижимости не обрушился» — Почему, несмотря на рекордное количество построенного жилья и тяжелейший экономический кризис, не обрушился рынок недвижимости, мало того – цены продолжают расти. Об особенностях казахстанского рынка жилья и тех, кто двигает стоимость квадратного метра всё выше и выше, мы поговорили с экспертами. Ценообразование на рынке недвижимости – это тайна за семью печатями. Вопреки логике, здесь действуют свои правила, и цена на квадратный метр продолжает расти, несмотря на все предпосылки к снижению.

«Страна великого импорта: почему в Казахстане проще не производить, а закупать за рубежом» — Зачем строить мясокомбинат, если проще завезти мороженые туши из Боливии и Австралии? Кому нужен стекольный завод, если стекло можно привезти из Китая или Эмиратов? Импорт убивает производство внутри страны. Казахстан же – великий импортер. Три четверти своих потребностей мы покрываем за счет заграничных товаров. Из своего у нас только бензин, хлеб да вода. Всё остальное: еда, одежда, обувь, мебель, оптика, техника, электроника, металлы и резина – импорт.

TIME . KZ . «Подводные течения» — В Алматы увеличится плата за водоснабжение в частном жилом секторе, когда власти уравняют норму потребления его обитателей и жильцов многоэтажек. В Алматы это новшество коснется кошельков тех частников, кто сегодня не имеет и не желает устанавливать приборы учета водопотребления.

«Право на свои права» — В Казахстане хотят улучшить защиту прав потребителей. И начать планируется с госорганов, которые должны стать более чуткими к жалобам. Как отметил на заседании кабмина министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ, степень неудовлетворенности отечественных потребителей остается стабильно высокой.

«Служи, полиция!» — В послании народу президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил: “Во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела только к фрагментарным результатам”. Глава государства подчеркнул: назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу шаговой доступности, где ключевая роль отводится участковому инспектору. Во вторник в Алматы переход на сервисную модель обсудили все заинтересованные лица — от курсантов академии полиции до руководства МВД.

VLAST . KZ . «Похороны были каждый день» — Алматинская область – самая густонаселенная в Казахстане, здесь живет больше 2 млн. человек. По официальным данным Минздрава, в регионе с марта по сентябрь коронавирусом заболели около 5 тысяч человек, а умерли от его последствий – 62 человека. При этом данных об умерших от коронавирусной пневмонии в области нет. Цифры заболеваемости и смертности не только в Алматинской области, но и в целом по стране вызывают множество вопросов, но ответы на них найти непросто. Vласть отправилась в расположенное в 35 илометрах от Алматы село Шамалган, чтобы узнать, как здесь пережили пик пандемии.

TENGRINEWS . KZ . «В Минздраве ответили на жалобы Айзат Молдагасимовой» — В Министерстве здравоохранения ответили на жалобы Айзат МОЛДАГАСИМОВОЙ, где она говорила о состоянии филиала Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Хамзы Жуматова в Алматы, постоянных проверках, задержках зарплат сотрудникам центра. В ведомстве ответили, что обеспечение финансирования Научного центра гигиены имени Хамзы Жуматова осуществляется за счет участия в государственных программах, либо за счет привлечения средств из других источников (грантов либо научно-технических проектов или оказания платных услуг). Ответственность за филиал несет само руководство.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Биртанов знал о происходящем»: эксперты – о возможном участии экс-министра в хищениях» — Дело Олжаса АБИШЕВА в общем коррупционном ряду (вина бывшего экс-министра еще не доказана) выбивается по нескольким причинам. Из очевидного: статус чиновника и сумма в полмиллиарда. Но еще страшнее то, что казахстанцев, судя по всему, лишили инструмента, который мог значительно облегчить жизнь во время пандемии. Воровской удар пришелся по жизненно важному. Олжаса Абишева подозревают в том, что он то ли по доброте душевной, то ли по невнимательности (что называется, махнул не глядя), а может быть, и из корыстных целей подписал акт выполненных работ по созданию информационной системы. Самой системы при этом не было и в помине.

EHONEWS . KZ . Мухтар АСАНОВ – «Китай может превратить территории Казахстана в пустыню» — Озеро Балхаш повторит судьбу Аральского моря, а реки Или и Иртыш больше не будут источниками пресной воды. Это все ждёт Казахстан, если Китай и дальше будет принудительно забирать водные ресурсы Центральной Азии. Рассматривая эту ситуацию, начнем с того, что подписи Пекина до сих пор не стоят под какими-либо международно-правовыми документами по трансграничным водным объектам, предусматривающими освоение и защиту международного водотока справедливым и разумным образом. Поэтому власти Поднебесной не стесняются и забирают львиную долю воды из рек Или и Иртыш, которые почти на 80% формируются в Китае.

LITER . KZ . «ТОП-10 фейков из казахстанских чатов. И чуть-чуть о том, почему им верят» — Ежедневно по так называемым соседским чатам рассылается множество фальшивых новостей. Обычно информация, пересылаемая в мессенджерах, выглядят весьма достоверной, ничуть не отличающейся по формату от официальных источников. В итоге фейки разлетаются по Сети и попадают в чаты мамочек, соседей, родственников и много кого еще. Редакция Liter.kz собрала ТОП-10 фейков, которые легко принять за чистую монету, а также поговорила с психологом, чтобы узнать, как это работает в сознании людей.

AZATTYQ . ORG . ««Задушить в корне». Накануне запланированного митинга усилилось давление на активистов» — Власти принимают жесткие меры в преддверии возможного митинга 25 сентября, к которому призывает запрещенная в Казахстане оппозиционная организация, считают правозащитники. За последние несколько недель по обвинению в «участии в незаконных митингах» к ответственности привлекли десятки людей.

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