МИИР РК о нарушении оружейного эмбарго ООН: Самолеты принадлежат иностранным фирмам

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, комментируя ситуацию с нарушением оружейного эмбарго Организации объединенных наций (ООН), заявило о том, что самолеты авиаперевозчиков, нарушивших требования ООН, принадлежат иностранным фирмам, передает корреспондент агентства.

«В феврале текущего года советом безопасности (СБ( ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по трем авиакомпаниям, нарушившим эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО «AzeeAir», ТОО «Sigma Airlines», ТОО «JenisAir»). Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах («AGANYA LTD» (ОАЭ), LTD «InfinitiveSealInc.» (Британские виргинские острова) и «SPACE CARGO INC.» (ОАЭ)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заявили в МИИР, «воздушные суда указанных эксплуатантов воздушных судов эксплуатировались в регионе Ближнего востока в интересах зарубежных заказчиков».

«Основной базировкой воздушных судов являются Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в страну (Ливию – КазТАГ), находящуюся под санкциями СБ ООН, осуществлялись с территории третьих стран. Согласно международной практике, характер перевозимых грузов, сформированных за рубежом, не отслеживается государством эксплуатанта, то есть казахстанской стороной, а контролируется государственными органами иностранных государств, откуда осуществляются полеты», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверок на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана, стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, 29 мая Авиационной администрацией Казахстана было приостановлено действие сертификата указанных трех эксплуатантов гражданских воздушных судов в том числе, действие сертификата эксплуатанта ТОО «Sigma Airlines».

«Министерством иностранных дел Республики Казахстан 5 июня 2020 года, представлен доклад комитета СБ ООН по Ливии в отношении нарушения эмбарго на поставки. В докладе СБ ООН отмечена благодарность группы экспертов ООН за прозрачность и сотрудничество казахстанских властей и Авиационной администрации в ходе проводимого расследования», — добавили в МИИР.

Напомним, 20 мая стало известно, что в Казахстане совместно с ООН начато расследование по делу о поставках оружия в Ливию. Отмечалось, что в расследование вовлечены несколько стран, сложность заключается в получении необходимых материалов, которые пытаются получить сотрудники ААК и представители других органов. 21 сентября Европейский союз ввел санкции в отношении Sigma Airlines из-за нарушения оружейного эмбарго.