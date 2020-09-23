Министерство по делам семьи, детей и молодежи предлагают создать в Казахстане

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство по делам семьи детей и молодежи предлагает создать в Казахстане депутат мажилиса Загипа Балиева.

«Сегодня занимается несколько министерств вопросами семьи, детей и молодежи. На сегодняшний день их 18 государственных органов, которые в той или иной степени занимаются проблемами семьи, проблемами детей и молодежи. Настало время, когда в стране должно появиться министерство по делам семьи, детей и молодежи, задача которого на каждодневном уровни будет благополучие семьи, благополучие детей и благополучие молодежи», — сказала Балиева на заседании мажилиса во вторник в ходе обсуждения проекта закона «О противодействии семейно-бытовому насилию».

Она отметила, что количество разводов в стране увеличилось на 22%.

Также Балиева отметила, что в настоящее время уже идет работа по созданию семейных судов, однако и «в системе правоохранительных органов должно появиться подразделение, которое будет заниматься именно семьей, детьми и молодежью.

Кроме того, депутат отметила, что в стране не хватает кризисных центров для жертв бытового насилия, психологов, которые бы работали с семейными тиранами и полностью отсутствуют арестные дома, куда должны помещать семейных агрессоров.

В свою очередь, представлявшая в мажилисе законопроект депутат Ирина Унжакова отметила необходимость усиления мер по профилактике семейно-бытового насилия, в частности, возможность принимать меры по обращению не только жертвы, но и родственников, соседей, по обращениям в социальных сетях и так далее, а также необходимость расширить полномочия полицейских по вынесению защитных предписаний.

«Кроме того предлагается расширить полномочия полицейских по внесению защитных предписаний – тридцатидневный запрет на посещение близких родных, на контакт с ними, общение, встречи и преследования может выноситься как по фактам бытового насилия, так и по результатам идентификации такой угрозы. Это особенно важно, когда жертва, например, находится в страхе или зависимости от агрессора и боится обратиться за защитным предписанием», — сказала Унжакова.

Представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию», Унжакова отметила необходимость законодательно ограничить количество примирений по делам о семейно-бытовом насилии, которые можно заключить за определенный период, обеспечить предоставление бесплатной юридической и адвокатской помощи жертвам семейно-бытового насилия, ужесточить наказание в случаях, если свидетелями сцен семейно-бытового насилия стали несовершеннолетние и так далее.

Оба законопроекта были приняты мажилисом в первом чтении.