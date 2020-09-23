Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси после негласной инаугурации, сообщает «БЕЛТА».

«На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в соответствии с конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Отмечается, что, положив правую руку на конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

«Выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%», — резюмируется в сообщении.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко, по версии белорусского Центризбиркома, набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Его главный соперник – Светлана Тихановская набрала, по официальным данным властей, чуть более 10%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.

15 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти.

В этот же день в сети появились видео убийства силовиками безоружного протестующего Александра Тарайковского в Минске.

23 августа появились кадры того, как Лукашенко прилетел в свой дворец в Минске в бронежилете и с оружием в руках. Видео снято в тот день, когда протестующие вплотную подошли к резиденции президента.

29 августа стало известно, что Amnesty International и 16 международных и белорусских некоммерческих организаций (НКО) обратились в совет ООН по правам человека. Авторы обращения считают, что ведущий правозащитный орган ООН должен срочно созвать специальную сессию для решения кризиса в области прав человека в Беларуси, где после спорных президентских выборов власти начали полномасштабные репрессии. Правозащитники обеспокоены тем, что если действия властей останутся безнаказанными, «то на улицах Беларуси прольется еще больше крови».

30 августа СМИ сообщили о зафиксированных стычках протестующих с силовиками в разных районах Минска.

31 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал наказать всех нападавших на сотрудников ведомства.

1 сентября несколько журналистов задержали на акциях протеста в Минске.

8 сентября Лукашенко признал, что «немного пересидел».

12 сентября ООН потребовала от властей Беларуси прекратить силовые действия против протестующих.

18 сентября авторитетная международная правозащитная организация «Репортеры без границ» ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Содружество независимых государств (СНГ) защитить журналистов в Беларуси.