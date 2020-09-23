Т1,75 млрд хотят выделить на завершение реконструкции центра «Казахстан» на ВДНХ в Москве

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Т1,75 млрд хотят выделить на завершение реконструкции торгово-выставочного центра «Казахстан» на территории выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, передает корреспондент агентства.

«Выделить министерству торговли и интеграции Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2020 год на неотложные затраты, средства в сумме Т1 751 000 000 для перечисления в торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации для своевременного завершения реконструкции торгово-выставочного центра «Казахстан» на территории ВДНХ в городе Москва», — говорится в проекте постановления правительства.

Контроль за использованием указанных средств планируют поручить министерству финансов.