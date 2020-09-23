Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Только на юге и юго-востоке Казахстана в среду сохранится погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На северную половину Казахстана продолжает оказывать влияние северо-западный циклон, и связанные с ним фронтальные системы – пройдут дожди, местами сильные, на северо-западе и крайнем севере – с грозами, шквалом, возможно выпадение града. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе и севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, без осадков временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +3+5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +9+11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области дождь. Усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Акмолинской области области ожидается дождь. Возможен туман, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +0+5.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10.

В Жамбылской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +6+11.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, возможен град, туман, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +0+5.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью ожидается дождь. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области без осадков, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +6+11.

В Костанайской области дождь с грозой. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Карагандинской области дождь. Ветер 15-20, местами 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью и утром на северо-востоке возможны на почве заморозки +1+3. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Алматинской области без осадков. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Мангистауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Павлодарской области дождь, местами сильный. Ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.